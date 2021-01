Η Busy Philipps μίλησε ανοιχτά για το ταξίδι του μεγαλύτερου παιδιού της, Birdie Leighis, αναφορικά με την σεξουαλικότητα και την ταυτότητά του.

Η 41χρονη ηθοποιός αποκάλυψε πως το παιδί της, Birdie, που είναι σήμερα 12 ετών, έκανε coming out ως γκέι στην ηλικία των 10 και πως προτιμά την ουδέτερη αντωνυμία «αυτοί» (they), η οποία χρησιμοποιείται στα αγγλικά για non binary άτομα, που επιλέγουν να μην ταυτοποιούνται ούτε ως άνδρες ούτε ως γυναίκες.

«Για όσους είστε φίλοι μου και ακούτε από το σπίτι, αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούτε ότι το παιδί μου είναι γκέι και έκανε coming out», είπε σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast Busy Philipps Is Doing Her Best. «Μας το είπε όταν ήταν 10 ετών και αμέσως, θέλω να πω προφανώς, ήξερα πως ήξερε», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Busy Philipps (@busyphilipps)





Η Busy Philipps, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της στη σειρά «Dawson's Creek», έχει ακόμη μια 7χρονη κόρη, την Cricket Pearl, με τον σύζυγό της και σεναριογράφο, Marc Silverstein.

«Είπα, "Ξέρεις Bird, δεν τα πήγα καλά με τις αντωνυμίες. Επειδή είπε πως θα ήθελε τις αντωνυμίες they/them κι εγώ δεν το έκανα, επειδή έχω αυτή τη δημόσια περσόνα και θέλω να έχει έλεγχο της ιστορίας του και να μην χρειάζεται να απαντά σε κανέναν εκτός από φίλους και οικογένειες, αν δεν το επιθυμεί», εξήγησε.

Και συνέχισε: «Και μου λέει, "Δεν δίνω δεκάρα. Μπορείς να μιλάς για το αν είμαι γκέι, αν το είπα και για τις αντωνυμίες μου. Είμαι εντάξει με αυτό". Οπότε του λέω, "ΟΚ, θα μιλήσω γι' αυτό στο podcast". Οπότε προτιμά το they/them. Τα έκανα μαντάρα μερικές φορές, αλλά κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με όλο αυτό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Busy Philipps (@busyphilipps)





Στη συνέχεια αποκάλυψε πως κάποια στιγμή βρήκε το παιδί της «ξαπλωμένο στο πάτωμα μες στο σκοτάδι» να ακούει τραγούδια του Harry Styles στο repeat και ανησύχησε. «Του λέω, "Είσαι καλά; Θες να μιλήσουμε για κάτι;". Και μου απάντησε, "Απλώς νιώθω ότι είμαι ζωντανός, αλλά στην πραγματικότητα δεν ζω, κατάλαβες;" Και απλώς θέλω να ξεκινήσει το ζωντανό κομμάτι"», είπε η ηθοποιός.

Όπως λέει, αισθάνθηκε πολύ συγκινημένη τότε, αλλά έσπευσε να τονίσει στο παιδί της πως «Αυτή είναι η ζωή, δεν μπορείς να περιμένεις να ξεκινήσει. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι πως μόνο αν φτάσω στο σημείο Χ, θα αρχίσω να ζω». «Το αμέσως επόμενο που είπα ήταν μακάρι να το γνώριζα. Μπορείς στη ζωή σου να γίνει όποιος θέλεις και δεν χρειάζεται να μοιάζει με ο,τιδήποτε κι αν έχεις δει μέχρι τώρα».

«Μπορείς να επιλέξεις αυτό που θα σε κάνει ολοκληρωμένο και χαρούμενο. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι από όλα αυτά τα κατασκευάσματα που μας ταΐζουν όλους σε όλη μας τη ζωή. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος που έχεις την ευκαιρία να χτίσεις», κατέληξε η ηθοποιός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Busy Philipps (@busyphilipps)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Busy Philipps (@busyphilipps)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Busy Philipps (@busyphilipps)

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr