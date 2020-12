Η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ με τη Σέλμα Μπλερ έδωσαν ξανά το διάσημο φιλί της ταινίας «Cruel Intentions» για τις ανάγκες των MTV Movie & TV Awards.

Οι δυο ηθοποιοί είχαν μοιραστεί ένα φιλί στην ταινία του 1999, για το οποίο τότε είχαν κερδίσει το βραβείο καλύτερου φιλιού. Την Κυριακή, 20 χρόνια μετά, η 43χρονη Γκέλαρ με την 48χρονη Μπλερ εδραίωσαν μια για πάντα τον τίτλο του κερδίζοντας το βραβείο Legendary Lip Lock στα MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time.

Στο «Cruel Intentions», που πρωταγωνιστούσαν επίσης η Ρις Γουίδερσπουν με τον Ράιαν Φίλιπ, το φιλί ήρθε όταν ο χαρακτήρας της Γκέλαρ, Kathryn Merteuil, προσπαθεί να μάθει στην Cecile Caldwell της Μπλερ πώς φιλάς κάποιον.

Η Γκέλαρ αστειεύτηκε πως πρόκειται πλέον για το «μοναδικό πολυβραβευμένο φιλί στην ιστορία του κινηματογράφου- δεν χρειάζεται να το ψάξετε στο Google, το έκανα ήδη».

«Νομίζω πως ο λόγος που το φιλί έχει τόση απήχηση δεν είναι μόνο για το πρώτο σοκ που προκάλεσε αλλά και επειδή λειτούργησε ως καταλύτης σε τόσους νέους, βοηθώντας τους να συνειδητοποιήσουν συγκεκριμένες εκφάνσεις της σεξουαλικότητάς τους και να νιώσουν άνετα με το ποιοι είναι», πρόσθεσε η Μπλερ.

«Επίσης αποτελεί παραδειγματική αλλαγή προς μια νέα δυναμική απέναντι στην αποδοχή στην ποπ κουλτούρα», σημείωσε ξανά η Γκέλαρ. «Και ήταν σούπερ σέξι», είπε.

Οι δυο ηθοποιοί επανέλαβαν την διάσημη σκηνή, όμως αυτή τη φορά πίσω από ένα κομμάτι γυαλί, το οποίο αποκαλύφτηκε ότι τις χώριζε. «Μείνε ασφαλής, MTV. Και 2020, τελείωσε σύντομα», ήταν το μήνυμα της Γκέλαρ καταλήγοντας.

Will @SarahMGellar and @SelmaBlair recreate their iconic 'Cruel Intentions' kiss tonight? 👀



See for yourself during the #MTVAwards: Greatest of All Time, TONIGHT at 8p on MTV! 💋 pic.twitter.com/Nf8J2tX3Dv