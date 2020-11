Η νέα φωτογραφία της Βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου για τα 73 χρόνια γάμου

Η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο Δούκας του Εδιμβούργου πρίγκιπας Φίλιππος, γιορτάζουν σήμερα 73 χρόνια γάμου.

Για τη επέτειο τους δημοσίευσαν μια νέα φωτογραφία που τους δείχνει να ανοίγουν μια ευχετήρια κάρτα, δώρο από τα παιδιά του Δούκα και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το δώρο έφτιαξαν ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις. Εξωτερικά, την κάρτα κοσμεί ένα πολύχρωμο «73» για τα χρόνια που είναι παντρεμένοι η προγιαγιά και ο προπαππούς τους. Η νέα αυτή φωτογραφία τραβήχτηκε πριν από λίγες ημέρες στο Oak Room στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η 94χρονη βασίλισσα Ελισάβετ ήταν πριγκίπισσα 21 ετών όταν στις 20 Νοεμβρίου του 1947 παντρεύτηκε τον τότε υπολοχαγό Philip Mountbatten. Πλέον η σχέση τους είναι η μακροβιότερη στην ιστορία του βρετανικού θρόνου.

Η βασίλισσα και ο 99χρονος σήμερα δούκας, ο οποίος έχει αποσυρθεί από τα βασιλικά καθήκοντά του, περνούν την περίοδο των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού στο κάστρο των Ουίνδσορ στην Αγγλία και οι εορτασμοί της επετείου τους είναι φέτος περιορισμένοι.

Λόγω των συνθηκών, δεν προβλέπεται εθιμοτυπικό παραδοσιακό δώρο, κόσμημα ή χρώμα, για την 73η επέτειο του γάμου τους.

Στην φωτογραφία του ζευγαριού, η Βασίλισσα φορά ένα κρεπ φόρεμα σε απόχρωση του απαλού σιέλ, που υπογράφει ο Stewart Parvin και μία καρφίτσα σε σχήμα χρυσάνθεμου από πλατίνα, στολισμένη με ζαφείρια και διαμάντια.

Ο ένας κάθεται δίπλα στον άλλο και χαμογελούν ενώ διαβάζουν την πολύχρωμη κάρτα από τα τρία παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ.

Η Ελισάβετ και ο Φίλιππος έχουν ακόμα πέντε εγγόνια, μεταξύ των οποίων και ο μικρός Άρτσι, γιος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Στον επίσημο λογαριασμό της Βασιλικής οικογένειας αναρτήθηκε μία φωτογραφία από τα παλιά με την βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο νέους. Η φωτογραφία είναι από το γαμήλιο ταξίδι του ζεύγους στο Broadlands του Hampshire.

Ευχές για την 73η επέτειο έστειλαν με ανάρτησή τους στο Twitter ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του, Δούκισσα του Κέιμπριτζ.

Wishing a very happy wedding anniversary to Her Majesty The Queen and His Royal Highness The Duke of Edinburgh! pic.twitter.com/ZPjtFTpheW