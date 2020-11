Για ακόμη μια φορά, ο Μπραντ Πιτ αποσπά σχόλια θαυμασμού, όχι μόνο για το ταλέντο και τη γοητεία, αλλά και για τον αλτρουισμό του, καθώς κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες που τον δείχνουν να προσφέρει εθελοντική εργασία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ηθοποιός πέρασε αρκετό χρόνο την περασμένη εβδομάδα οδηγώντας ένα μεγάλο φορτηγό στο Νότιο Κεντρικό Λος Άντζελες, βοηθώντας στη διανομή δωρεάν ειδών παντοπωλείου.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Μπραντ Πιτ δήλωσε συμμετοχή ως εθελοντής στην Watts Community Core, μοιράζοντας φαγητό σε οικογένειες που είχαν ανάγκη. Σύμφωνα με τις τωρινές μαρτυρίες, ο Πιτ έχει πάρει το ρόλο του σοβαρά και αυτή τη φορά και εργάζεται σκληρά «Δεν σταμάτησε όλη την ημέρα», πρόσθεσε ο μάρτυρας. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως παρόλο που έδινε ο ίδιος τα κουτιά, πολλοί δεν τον αναγνώρισαν λόγω της μάσκας που φορούσε.

«Ήταν πολύ αφοσιωμένος», συνέχισε η πηγή. «Φαινόταν ότι αυτός ήταν ο πραγματικός Μπραντ Πιτ, τον οποίο δεν μπορούμε να δούμε ποτέ». Κατά τα ταμπλόιντ, αυτή είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Πιτ μετά τον χωρισμό του από την Νικόλ Ποτουράλσκι, ένα νεαρό μοντέλο από τη Γερμανία που φημολογούνταν πως ήταν η σχέση του ηθοποιού.

Οι φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ προκάλεσα αρκετά σχόλια στα social media:

