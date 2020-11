Ο μπασίστας και τραγουδιστής των Midnight Oil, Γουέιν Στίβενς, γνωστός ως Μπόουνς Χίλμαν πέθανε σε ηλικία 62 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε μέσω των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αυστραλιανής μπάντας, χθες, Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

We’re grieving the loss of our brother Bones Hillman, who has passed away at his home in Milwaukee today after a cancer battle. He was the bassist with the beautiful voice, the band member with the wicked sense of humour, and our brilliant musical comrade. pic.twitter.com/qP5EJqZowL