Λίγες μέρες μετά τη δωρεά μιας πλήρους υποτροφίας στο Πανεπιστήμιο του Νότιου Τέξας και ενός μεγάλου ποσού για τα έξοδα κολεγίου από τον Κάνιε Γουέστ, η Τζιάνα Φλόιντ, κόρη του Τζορτζ Φλόιντ που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς, έλαβε ένα δώρο από την Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Το μικρό κορίτσι ευχαρίστησε δημοσίως την θρυλική τραγουδίστρια για της μετοχές που της χάρισε. Σε ένα ποστ στο Instagram που δημοσιεύτηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, η Τζιάνα ευχαρίστησε την τραγουδίστρια για το δώρο της που την έκανε μέτοχο στη Disney. «Σας ευχαριστώ @barbrastreisand για το πακέτο μου, τώρα είμαι μέτοχος της Disney χάρη σε εσάς», γράφει η λεζάντα στη φωτογραφία όπου η μικρή ποζάρει με τις μετοχές και στη συνέχεια δείχνει και τα δύο άλμπουμ της τραγουδίστριας. Μαζί με ένα πιστοποιητικό κατοχής μετοχών, το πακέτο με το δώρο περιλάμβανε δύο από τα άλμπουμ της Στρέιζαντ, το My Name Is Barbra του 1965 και το Color Me Barbra του 1966.

Παρόλο που δεν είναι γνωστό πόσες μετοχές περιελάμβανε το δώρο, το Variety αναφέρει ότι κάθε μετοχή της Disney έχει σήμερα αξία περίπου 115 δολαρίων και πως η αξία των μετοχών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τώρα που τα μέτρα για καραντίνα του κορωνοϊού έχουν αρχίσει να αίρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται πως μια διαδικτυακή καμπάνια στο GoFundMe έχει συγκεντρώσει πάνω από 2 εκατ. δολάρια για την οικογένεια της μικρής Τζιάνα.