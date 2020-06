Με μια λιτή στρατιωτική τελετή που είχε ωστόσο όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και τις αποστάσεις ασφαλείας για τον κορωνοϊό, εορτάστηκαν σήμερα τα «επίσημα» γενέθλια της 94χρονης βασίλισσας Ελισάβετ.

Η γηραιότερη μονάρχης του κόσμου παρακολούθησε την παρέλαση στο Κάστρο του Γουίνδσορ, κάνοντας την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την καραντίνα στην Βρετανία.

Όπως είναι φυσικό η μεγαλειώδης παρέλαση στους δρόμους του Λονδίνου φέτος ακυρώθηκε λόγω του κορωνοϊού, η βασίλισσα Ελισάβετ εμφανίστηκε ευδιάθετη και χαμογελαστή, φορώντας ένα από τα αγαπημένη της παστέλ ταγιέρ, γάντια και πέρλες.

BREAKING: A smiling Queen looks on at a scaled back military parade at Windsor Castle, in her first outdoor event since the start of the #COVID19 pandemic.



