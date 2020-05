Η Chrissy Teigen ανακοίνωσε πως θα αφαιρέσει το εμφυτεύματα από το στήθος της.

«Θα βγάλω το στήθος μου! Υπήρξε υπέροχο για μένα εδώ και πολλά χρόνια αλλά απλώς το βαρέθηκα! Θα ήθελα να μπορώ να κουμπώσω ένα φόρεμα στο νούμερό μου και να ξαπλώνω μπρούμυτα αναπαυτικά! Τέλος το μεγάλο στήθος!», έγραψε το 34χρονο μοντέλο στο Instagram.

Το μήνυμά της συνόδευε μια παλαιότερη ασπρόμαυρη φωτογραφία της, όπου ποζάρει στη θάλασσα με το στήθος της εμφανώς μικρότερο.

«Μην ανησυχείτε, όλα καλά. Εξακολουθώ να έχω στήθος, απλώς είναι σκέτο λίπος. Κάτι που εξαρχής είναι το στήθος. Μια ηλίθια, θαυματουργή σακούλα λίπους», πρόσθεσε.

Η Chrissy Teigen αποκάλυψε επίσης, αυτή τη φορά μέσω Twitter, πως πολύ σύντομα θα κάνει και την σχετική επέμβαση. Οι φανς της άρχισαν να την ρωτούν όταν δημοσίευσε ένα βίντεο, όπου φαίνεται να κάνει τεστ για τον νέο κορωνοϊό.

«Όλοι στο Λος Άντζελες μπορούν να κάνουν τεστ δωρεάν. Εγώ θα υποβληθώ σε εγχείριση οπότε ήταν απαραίτητο. Λυπάμαι αν σε ενοχλεί», ήταν η απάντησή της σε έναν χρήστη που την σχολίασε αρνητικά, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επέμβαση.

I just said it was easy and laughed the entire time. What are you talking about? It couldn’t have been easier. https://t.co/eqbuC0dVwO