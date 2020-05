Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο διάσημος Αμερικανός κωμικός Τζέρι Στίλερ, πατέρας του ηθοποιού Μπεν Στίλερ.

Ο κωμικός Τζέρι Στίλερ πέθανε σε ηλικία 92 ετών από φυσικά αίτια, όπως επιβεβαίωσε μέσω Twitter ο γιος του Μπεν.

«Λυπάμαι που ανακοινώνω ότι ο πατέρας μου, ο Τζέρι Στίλερ, πέθανε από φυσικά αίτια. Ήταν ένας σπουδαίος μπαμπάς και παππούς και ο πιο αφοσιωμένος σύζυγος στην Άννα για περίπου 62 χρόνια. Θα μας λείψει πολύ. Σ' αγαπώ, μπαμπά.» έγραψε ο διάσημος ηθοποιός.

Ο Στίλερ ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό για τον ρόλο του πατέρα του Τζορτζ Κονστάνζας, Φρανκ στην κωμική σειρά «Seinfeld» όπου κέρδισε και μία υποψηφιότητα για Emmy αλλά και το βραβείο για την πιο αστεία εμφάνιση Guest Male σε τηλεοπτική σειρά.

Διάσημη και η ερμηνεία του ως Άρθουρ Σπούνερ στην sitcom «The King of Queens»

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5