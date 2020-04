Την Κυριακή του Πάσχα, ενώ έκανε τον απογευματινό της περίπατο, η Ιρλανδή μυθιστοριογράφος Ντενίς Ντίγκαν συνειδητοποίησε πως δεν είχε τηλεφωνήσει ακόμη στη μητέρα της. «Γεια», είπε εύθυμα στο τηλέφωνο. «Γεια» της απάντησε ένας άντρας στο δρόμο.

Κοιτάζοντας το πρόσωπό του, κατάλαβε πως η φωνή ανήκε στον ηθοποιό Ματ Ντέιμον. Ζώντας τόσο καιρό με την πανδημία, ένιωθε ήδη σαν να παίζει σε ταινία, «και μετά κοιτάζεις και βλέπεις εκεί τον Ματ Ντέιμον», είπε σε συνέντευξή της.

Τον τελευταίο καιρό το θέαμα του Ματ Ντέιμον στο Dalkey έχει γίνει σχεδόν συνήθεια, μια παραθαλάσσια πόλη νοτιοανατολικά του Δουβλίνου, όπου η παρουσία του έχει προσδώσει ένα επιπλέον σουρεαλιστικό τόνο στην ζωή εν μέσω lockdown.

Δεν είναι μόνο το γεγονός πως ένας από τους μεγαλύτερους σταρ παγκοσμίως με την οικογένειά του πρέπει να παραμένουν εντός δυο χιλιομέτρων από το σπίτι, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Είναι πως ένας ηθοποιός, που υποδύθηκε έναν πατέρα, ο οποίος προσπαθούσε να προστατεύσει την οικογένειά του εν μέσω μιας πανδημίας στην ταινία «Contagion» ζει αυτή τη στιγμή μια σχεδόν παρόμοια πραγματικότητα όπως όλοι οι άλλοι.

Το σενάριο θέλει επίσης του κατοίκους του Dalkey να «παλεύουν» απέναντι και σε ένα νέο κοινό εχθρό: ξένους που κάνουν αμέτρητες ερωτήσεις για τον δικό τους «Matt O'Damon», όπως τον αποκαλούν πολλοί.

Αν επρόκειτο να εγκλωβιστείς κάπου, δεν είναι δύσκολο για τους κατοίκους να καταλάβουν γιατί το χωριό τους με τους 8.000 ανθρώπους, λίγο έξω από το Δουβλίνο, συνιστά την πιο έξυπνη επιλογή. «Μπορείς να πεις πως το Dalkey είναι ένα μέρος που θα σε ενέπνεε να ζήσει αν είχες κερδίσει το λαχείο!», σχολίασε ένας κάτοικος.

Πρώτη φορά ο Ματ Ντέιμον εθεάθη στο χωριό και στο γειτονικό Killiney, που μαζί συχνά αναφέρονται ως «η ακτή Αμάλφι της Ιρλανδίας», στις αρχές Μαρτίου. Σύμφωνα με τον ατζέντη του ηθοποιού, τότε ήταν που έφτασε στην περιοχή για τα γυρίσματα του «The Last Duel», ένα μεσαιωνικό δράμα σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ. Επίσης δεν ήταν πολύ πριν κλείσουν τελικά όλες οι παμπ και η αστυνομία ξεκινήσει τους ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι κάτοικοι παραμένουν εντός των επιτρεπόμενων δυο χιλιομέτρων.

Οι περισσότερες συναντήσεις ξεκινούν με τον ίδιο τρόπο: ο Ματ Ντέιμον χαμογελά και οι κάτοικοι προσποιούνται πως δεν τον αναγνωρίζουν. «Νομίζω πως είναι κάτι ιρλανδικό. Δεν θέλουμε κανένας διάσημος να νομίζει για κανένα λόγο πως συμπεριφερόμαστε σαν κόλακες», εξηγεί η Ντενίς Ντίγκαν.

Η Μέρι Κάβιστον, ιδιοκτήτρια του Corner Note Café, δεν τον αναγνώρισε βλέποντάς τον με το καπέλο του μπέιζμπολ, παρά μόνο όταν έδωσε την παραγγελία του, αλλά το έπαιξε άνετη. Μόλις όμως τελείωσε το φαγητό του με την οικογένειά του, του ζήτησε κάτι- να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία έξω από το καφέ της. Ο Ματ Ντέιμον δεν της αρνήθηκε. Λίγες ώρες αργότερα έκλεισε το μαγαζί της επ' αόριστον λόγω της πανδημίας.

Οι συναντήσεις με τον Ματ Ντέιμον είναι ωστόσο σχεδόν σουρεαλιστικές και για έναν ακόμη λόγο, παραείναι «κανονικές»: ο διάσημος πρωταγωνιστής του «Bourne» εμφανιζόταν συχνά στην τοπική παμπ ή έκανε τζόγκινγκ δίπλα με άλλους.

Μια φωτογραφία του στην παραλία με μια σακούλα από ένα κατάστημα SuperValu φαίνεται πως ήταν το εισιτήριό του για καθολική αποδοχή.

Ξαφνικά άρχισαν να εμφανίζονται διάφορα memes και άρθρα στον ιρλανδικό Τύπο, γιατί αντίθετα με άλλους διάσημους στις ΗΠΑ που έκαναν έντονες προσπάθειες να συνδεθούν με τους απλούς πολίτες, ο Ματ Ντέιμον κατάφερε να γίνει σύμβολο ενότητας μένοντας σε μια περιφραγμένη κατοικία σε μια από τις ακριβότερες γειτονιές της Ιρλανδίας.

Well, Matt Damon still in Ireland. He really must have a thing for spuds 🤷🏼‍♂️🤣 #mattdamon @SuperValuIRL pic.twitter.com/B8mC4T23M5