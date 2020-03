Οι Guns N' Roses ακύρωσαν τη συναυλία τους που είχαν προγραμματίσει για την Τετάρτη 18 Μαρτίου στην Κόστα Ρίκα, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ανακοίνωσαν την απόφασή τους αυτή, αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία αφίσα από το εξώφυλλο τού άλμπουμ τους «Appetite For Destruction»... προσαρμοσμένη στο κλίμα των καιρών. Τα κρανία που βρίσκονται πάνω σ' έναν σταυρό φορούν χειρουργικές μάσκες και ο τίτλος αλλάζει σε «Appetite for vaccination» (Όρεξη για εμβολιασμό).

Το συγκρότημα γύρισε κι ένα βίντεο κλιπ με το οποίο ενημερώνουν τους θαυμαστές τους ότι σύντομα θα επιστρέψουν, όσον αφορά τη συναυλία τους στην Κόστα Ρίκα ενημερώνουν το κοινό να κρατήσει τα εισιτήρια και πως σύντομα θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.

GNR fam, the Costa Rica show has been postponed due to direction from the government. It will be rescheduled for later in the year so hold on to your tickets. 🇨🇷 pic.twitter.com/t04CNqE6qm