Ο Giorgio Armani κατηγορείται ότι υποβάθμισε τη σοβαρότητα της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών, αφού ισχυρίστηκε ότι η βιομηχανία της μόδας «βιάζει» τις γυναίκες με βραχύβιες τάσεις και μάρκετινγκ που βασίζεται στο φύλο.

Η επιλογή της γλώσσας του σχεδιαστή μόδας Armani καταγγέλθηκε την Παρασκευή από όσους θεωρούσαν ότι έθιγε το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης πάρα πολύ ελαφρώς. Ο 85χρονος Armani είπε στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πω τι σκέφτομαι. Οι γυναίκες εξακολουθούν να βιάζονται από τους σχεδιαστές...από εμάς».

Μιλώντας καθώς παρουσίασε τη σειρά Emporio Armani στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, είπε: «Αν μια κυρία περπατήσει στο δρόμο και βλέπει μια διαφήμιση με μια γυναίκα με το στήθος και τα οπίσθιά της σε πρώτο πλάνο και θέλει να είναι έτσι κι αυτή, αυτό είναι τρόπος βιασμού», είπε. «Μπορείτε να βιάζετε μια γυναίκα με πολλούς τρόπους, είτε με το να την ρίχνετε στο υπόγειο ή υποδεικνύοντάς της να ντύνεται με ένα ορισμένο τρόπο», πρόσθεσε ο Armani.

Τα σχόλια του προκάλεσαν κριτική από συντάκτριες περιοδικών μόδας και ενόχλησαν ενώ πρωταγωνιστούν σε δημοσιεύματα που ασχολήθηκαν με τη συλλογή του και την παρουσίασή της.

Armani says, several times, that designers are “raping” women by making them dress inappropriately for their age etc, and I would love to chalk this one up to an age/language/culture barrier but uhhhhhHHHHHHHHHHHH https://t.co/lHJrItfudK

The exploitation of women in fashion imagery is not a new phenomenon, far from it. And I do think Armani has tried always to be respectful of women in his work. But the word “rape” is very charged, in any language. https://t.co/wVuM75omjG