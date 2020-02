Με τα «Παράσιτα» να γράφουν ιστορία και αρκετά φαβορί να κρατάνε τελικά ένα Όσκαρ ,η φετινή τελετή απονομής των σημαντικότερων κινηματογραφικών βραβείων έληξε με πολλούς σταρ να γιορτάζουν τη νίκη ενός βραβείου.

Η νοτιοκορεάτικη ταινία «Παράσιτα», υβρίδιο θρίλερ και διαβρωτικής μαύρης κωμωδίας για τις κοινωνικές ανισότητες στη σύγχρονη Σεούλ, μπόρεσε να σπάσει το ως χθες ανυπέρβλητο γλωσσικό φράγμα, αφού σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε διεθνές επίπεδο, για να πετύχει τελικά κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ στο Χόλιγουντ: να λάβει βραβείο καλύτερης ταινίας, το πλέον βαρύτιμο της αμερικανικής ακαδημίας του κινηματογράφου, μαζί με αυτά της καλύτερης σκηνοθεσίας, του καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Ακολουθεί κατάλογος των σημαντικότερων βραβείων:

Καλύτερης ταινίας

«Παράσιτα» (Parasite)

Καλύτερου Α΄ ανδρικού ρόλου

Χοακίν Φίνιξ (Joker)

Καλύτερου Α΄ γυναικείου ρόλου

Ρενέ Ζελβέγκερ (Judy)

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Μπονγκ Τζουν Χο (Parasite)

Καλύτερου Β΄ ανδρικού ρόλου

Μπραντ Πιτ (Once Upon a Time in Hollywood)

Καλύτερου Β΄ γυναικείου ρόλου

Λόρα Ντερν (Marriage Story)

Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου

Μπονγκ Τζουν Χο (Parasite)

Καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου

Τάικα Ουατίτι (Jojo Rabbit)

Καλύτερης ταινίας animation

Toy Story 4

Καλύτερου ντοκιμαντέρ

American Factory

Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας

Parasite

Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού

«(I'm Gonna) Love Me Again» (Rocketman).

Δέκα φωτογραφίες από τα παρασκήνια στην αίθουσα και τη σκηνή των Όσκαρ:

Jane Fonda

Diane Keaton, Keanu Reeves

Regina King, Brad Pitt

Χαρά και έκπληξη για τον Brad Pitt

Tom Hanks και Leonardo di Caprio

O Bong Joon Ho δεν μπορεί να κρύψει την έκπληξή του για τον θρίαμβο της ταινίας «Τα Παράσιτα» που σκηνοθέτησε

Joaquin Phoenix, Olivia Colman, Jane Fonda

Salma Hayek Pinault

Brad Pitt, Bradley Cooper