Τέσσερις γενιές της βρετανικής βασιλικής οικογένειας βρέθηκαν μαζί για να βοηθήσουν στην προετοιμασία της χριστουγεννιάτικης πουτίγκας.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν την βασίλισσα Ελισάβετ, τον γιο της πρίγκιπα Κάρολο, τον εγγονό της πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον δισέγγονό της, πρίγκιπα Τζορτζ να ετοιμάζουν χριστουγεννιάτικες πουτίγκες, που παραδοσιακά φέρνουν καλή τύχη, προκειμένου να στηρίξουν μία νέα πρωτοβουλία της Βασιλικής Βρετανικής Λεγεώνας.

Four generations of The Royal Family have come together to support The Royal British Legion's "Together at Christmas" initiative. pic.twitter.com/mLHWVsvfjW — The Royal Family (@RoyalFamily) December 21, 2019

Οι φωτογραφίες δείχνουν μεταξύ άλλων τον πρίγκιπα Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να γελούν κοιτάζοντας τον μικρό πρίγκιπα Τζορτζ που ανακατεύει το μείγμα της πουτίγκας, υπό το βλέμμα της βασίλισσας.

Σε άλλη φωτογραφία, που τραβήχτηκε επίσης στην μουσική αίθουσα του παλατιού, ο πρίγκιπας Κάρολος φαίνεται σαν να δίνει συμβουλές στον εγγονό του, Τζορτζ, σχετικά με τα υλικά της πουτίγκας, ενώ σε μια τρίτη όλοι μαζί γελούν με τον 6χρονο Τζορτζ και τις μαγειρικές του ικανότητες.

The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George, joined forces to prepare special Royal British Legion Christmas puddings at Buckingham Palace this week. pic.twitter.com/HQQ3Dc6n0y — The Royal Family (@RoyalFamily) December 21, 2019

Η ομαδική τους δραστηριότητα μαγνητοσκοπήθηκε επίσης και αποσπάσματα θα συμπεριληφθούν στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ.

The Queen is Patron of the British Legion & the puddings will be the centerpieces of the charity’s Christmas get-togethers.

The pudding making was led by a Legion care home chef Alex Cavaliere & attended by veterans - Colin Hughes, Liam Young, Lisa Evans and Barbara Hurman. pic.twitter.com/K67BtFEWnx — The Royal Family (@RoyalFamily) December 21, 2019

Στο μείγμα της πουτίγκας πουτίγκα κάθε μέλος της βασιλικής οικογένειας έβαλε από ένα αναμνηστικό φλουρί, ενώ αυτή την φορά, δημιουργήθηκε μια νέα συνταγή, με την βασιλική οικογένεια να προσθέτει παπαρουνόσπορους, ως ένα σύμβολο μνήμης του φιλανθρωπικού οργανισμού.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία «Together at Christmas» έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βοήθεια στις ένοπλες δυνάμεις και τις κοινότητες των βετεράνων, στη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων.

A new Royal British Legion recipe was created for the launch, with The Royal Family uniquely adding poppy seeds to the mixture, in a nod to the charity’s iconic symbol of Remembrance. pic.twitter.com/BGlHbD5p3R — The Royal Family (@RoyalFamily) December 21, 2019

Η βασιλική οικογένεια περνά συνήθως τα Χριστούγεννα στο Sandringham, την εξοχική κατοικία της βασίλισσας στο Νόρφολκ, περίπου 100 μίλια βόρεια του Λονδίνου. Ωστόσο φέτος οι οικογενειακές διακοπές σημαδεύονται από μια ηχηρή απουσία, αυτή των πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ και τους γιους του, Άρτσι, που αποφάσισαν να περάσουν τις γιορτές με την μητέρα της Δούκισσας του Σάσεξ.