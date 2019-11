Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός, Brian Tarantina, από τη θρυλικά σειρά «The Sopranos».

Σύμφωνα με το περιοδικό People το πρωί του Σαββάτου το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης έλαβε τηλεφώνημα για έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις τους σε διαμέρισμα στο Μανχάταν.

Άνδρες της αστυνομίας που έφτασαν επί τόπου βρήκαν τον διάσημο ηθοποιό ξαπλωμένο στον καναπέ του ενώ λίγο μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για το θάνατό του έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.



Επίσημος εκπρόσωπος του ηθοποιού σε δήλωσή του ανέφερε ότι ο Tarantina τον τελευταίο καιρό ήταν «άρρωστος». «Είχε νοσηλευτεί πρόσφατα καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του» ανέφερε σχετικά.



Ο Tarantina είχε βραβευτεί για τη συμμετοχή του σειρά «The Marvelous Mrs. Maisel» τον Ιανουάριο.

The Gaslight won't be the same without you. Thank you Brian Tarantina for sharing in all of the laughs. Sending love to his family and friends in this difficult time. pic.twitter.com/J1R1ijF3tE