Ο οίκος Maison Margiela παρουσίασε τη νέα συλλογή Άνοιξη 2020 στο Grand Palais και τα μοντέλα του Τζον Γκαλιάνο περπάτησαν φορώντας εντυπωσιακά σύνολα στην πασαρέλα, αλλά ένας κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις κάνοντας μέχρι και την Άννα Γουίντουρ να χαμογελάσει.

Ο λόγος για τον Leon Dame από την Γερμανία, που κατάφερε με το περπάτημά του να γίνει viral στα social media κάνοντας όλους σήμερα να συζητούν σήμερα για εκείνον. Το 20χρονο μοντέλο από την Γερμανία είχε την τιμή να κλείσει με την πασαρέλα του την επίδειξη του οίκου Maison Margiela στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ονόματα.





Με ένα κοντό, λευκό σορτς, δερμάτινο τζάκετ και ψηλοτάκουνες μαύρες μπότες, ο Leon περπάτησε στο catwalk με τόσο μοναδικό τρόπο, που το κοινό αιφνιδιάστηκε και τα social media πήραν φωτιά με άλλους να τον χλευάζουν και πολλούς απλώς να τον λατρεύουν.

I gotta become a runway model this is how I walk 24/7 https://t.co/3AVSNQ2ecw — kevinbiegel (@kbiegel) September 25, 2019

slick woods: i have the worst runway walk

this model @ maison margiela ss20: hold my beer pic.twitter.com/gFhJZaoUf0 — SAI ✰ (@blackspicegurl) September 25, 2019

Just f***ing brilliant! Like a brash, baby giraffe leaving FABRIC at 7 am on a Sunday morning... — Mark Ellis (@Mellis71) September 25, 2019





Για την ιστορία, ο Leon Dame αποκάλυψε στην Vogue πως το ιδιαίτερο περπάτημα στην επίδειξη δεν ήταν κάποια «ανταρσία», αντιθέτως μερικώς προμελετημένο.«Είχα ήδη κάτι στο μυαλό μου, αλλά το δούλεψα στις πρόβες με τον Pat Boguslawski το προηγούμενο βράδυ», είπε ο 20χρονος, δίνοντας τα εύσημα στον διάσημο χορογράφο για την βοήθειά του.

Μόνο την φετινή σεζόν, ο Leon Dame έχει συμμετάσχει σε επιδείξεις οίκων, όπως Gucci, Valentino, Alexander McQueen και Burberry ενώ πέρυσι είχε κάνει ξανά πασαρέλα σε σόου του Maison Margiela, οπότε είναι πολύ πιθανό ο καλλιτεχνικός διευθυντής Τζον Γκαλιάνο να εμπνεύστηκε από το στιλ του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Maison Margiela AW19 Artisanal 🐎🖤 Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leon Dame (@leondame) στις 15 Ιούλ, 2019 στις 10:10 πμ PDT





Με πληροφορίες από Vogue και Elle