Η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε σήμερα με μαντήλα και επισκέφθηκε ένα από τα παλαιότερα τζαμιά της Νοτίου Αφρικής.

Η Μαρκλ που άλλαξε το καθιερωμένο στυλ ντυσίματός της για τις ανάγκες της περιοδείας, φόρεσε ένα μακρύ λαδί φόρεμα και μια λευκή μαντήλα. Η επιλογή της μάλιστα να φορέσει μαντίλα θύμισε σε πολλούς την πριγκίπισσα Νταϊάνα, καθώς και εκείνη σε μια επίσημη εμφάνισή της είχε φορέσει μαντήλα.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε μόνο του, χωρίς τον Άρτσι, (τον οποίο έχουν μαζί τους στην πρώτη αυτή βασιλική περιοδεία μετά τη γέννησή του) στην Νότια Αφρική, όπου επισκέφτηκαν το αρχαιότερο τζαμί εγκαινιάζοντας τον διαθρησκευτικό διάλογο.

Ο Δούκας και η Δούκισσα έφτασαν το μεσημέρι στο τζαμί όπου τους υποδέχτηκαν μεταξύ άλλων και ο ηγέτης της μουσουλμανικής κοινότητας, ο Μοχάμεντ Γκρόναβαλντ. Η δούκισσα του Sussex φορούσε τη μαντήλα της όσο βρισκόταν στο τζαμί και παρακολούθησε τις συνομιλίες με θέμα τον διαθρησκευτικό διάλογο. Υπενθυμίζεται ότι η Μέγκαν Μαρκλ βαφτίστηκε στην εκκλησία της Αγγλίας λίγο πριν το γάμο της με τον Πρίγκιπα Χάρι.

Η επίσκεψη του ζευγαριού αποσκοπεί στην προώθηση της ιδέας της κατανόησης των διάφορων θρησκειών με σκοπό τον σεβασμό για τους ανθρώπους από διαφορετικές θρησκείες, πολιτισμούς και ιστορία.

Το ζευγάρι περιηγήθηκε στην φημισμένη και γεμάτη χρώμα περιοχή Bo-Kaap του Κέιπ Τάουν. Εκεί, έτυχαν θερμής υποδοχής από δεκάδες, κυρίως νέους θαυμαστές, ενώ η Μέγκαν έλαβε από μικρές θαυμάστριες της λουλούδια και άλλα δώρα.

Η Μαρκλ μίλησε επίσης για τη σημασία του να πεισθούν οι άνθρωποι να μιλήσουν για την ψυχική υγεία τους, προσθέτοντας ότι δεν είχε σημασία πού βρίσκονται στον κόσμο, «όλοι προσπαθούμε να βρούμε κάποια αισιοδοξία».

