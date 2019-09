Η Αριάνα Γκράντε μηνύει την εταιρεία ένδυσης Forever 21 ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τραγουδίστρια ισχυρίζεται πως η εταιρεία χρησιμοποίησε σε καμπάνια της ένα μοντέλο - σωσία της Αριάνα Γκράντε, ώστε να υπονοήσει στο κοινό κάποια συνεργασία ανάμεσα στην Forever 21 και την Αμερικανίδα ποπ σταρ.

Η δικαστική προσφυγή της Γκράντε αναφέρει πως η Forever 21 της ζήτησε να συνεργαστεί μαζί της στα τέλη του 2018, όμως εκείνη αρνήθηκε. Οι δικηγόροι της Γκράντε αναφέρουν πως στη συνέχεια η Forever 21 αντέγραψε την εικόνα της Γκράντε στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού 7 Rings, βίντεο που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2019, για μία διαφημιστική καμπάνια.

Η εταιρεία ένδυσης αμφισβητεί τους ισχυρισμούς, όμως δηλώνει πως δεν μπορεί να σχολιάσει μια δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη,

Σε ένα ποστ της Forever 21 στον λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram υπήρχε η εικόνα μιας σωσίας της Γκράντε με μια παρόμοια αλογοουρά, το σήμα κατατεθέν της ποπ σταρ καθώς και αξεσουάρ στα μαλλιά παρόμοια με εκείνα που φοράει η τραγουδίστρια στο βίντεο. Επίσης την εικόνα συνόδευε ένας στίχος από το συγκεκριμένο τραγούδι. "Gee thanks, just bought it!"

Άλλη ανάρτηση έδειχνε ένα μοντέλο με μοβ παντελόνι παραλλαγής, ροζ ψηλοτάκουνες γόβες, μακριές άσπρες κάλτσες και μια ξεκρέμαστη ζώνη, ρούχα παρόμοια με εκείνα της Γκράντε στο βίντεο του 7 Rings. Στην αγωγή υπάρχουν επίσης αναφορές σε αναρτήσεις της εταιρείας όπου υπάρχουν εικόνες από το βίντεο του τραγουδιού «0Thank U, Next».

Η μήνυση αναφέρει πως η ομοιότητα είναι αφύσικη και τονίζει πως: «η πρόθεση της Forever 21 είναι ξεκάθαρη. Να δείξει στο κοινό πως η κυρία Γκράντε υποστηρίζει τα προϊόντα της Forever 21 και συνεργάζεται με την εταιρεία. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται πως κάθε ποστ της Γκράντε στο Instagram αξίζει «μεγάλο εξαψήφιο ποσό».

Η Γκράντε ενημέρωσε τους δικηγόρους τις για τις εικόνες τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Forever 21 συμφώνησε να κατεβάσει όλα τα ποστ για τα οποία δεν είχε πάρει σχετική άδεια, όμως τελικά οι εικόνες παρέμειναν στον λογαριασμό της εταιρείας έως τα μέσα Απριλίου, αναφέρει η δικαστική προσφυγή.

Η μήνυση της Γκράντε αναφέρει πως υπήρξε βλάβη στη δημόσια εικόνα της καθώς και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας όπως και αντιγραφή ενός trademark της. Η τραγουδίστρια ισχυρίζεται πως η Forever 21 προσπάθησε να αυξήσει τα περιουσιακά της στοιχεία, καθώς η εταιρεία ετοιμάζεται να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης.

Με πληροφορίες από Guardian