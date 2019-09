Την οργή της Billie Eilish προκάλεσε εξώφυλλο γερμανικού περιοδικού στο οποίο, η 17χρονη μουσικός, παρουσιάζεται χωρίς μαλλιά και με τους ώμους ακάλυπτους.

Η Billie Eilish, απαντώντας στην αρχική ανάρτηση του περιοδικού Nylon στο Instagam, ξεκαθάρισε ότι το περιοδικό δεν προσέγγισε ούτε εκείνη, ούτε κάποιον από τους συνεργάτες της, γι αυτό το εξώφυλλο. Παράλληλα έγραψε πως δεν πρόκειται καν για μία αληθινή της φωτογραφία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε καμιά δημιουργική συμμετοχή.

«Θα δημιουργήσετε μία εικόνα μου χωρίς μπλούζα; Αλήθεια; Στα 17; Και θα την κάνετε εξώφυλλο; Ακόμα και αν η εικόνα είναι κάποια ρομποτική εκδοχή μου, δεν συναινώ με κανένα τρόπο», έγραψε εξοργισμένη η Billie Eilish στηλιτεύοντας το περιοδικό επειδή «αφαίρεσε όλα τα μαλλιά της».

Το γερμανικό περιοδικό απέσυρε το εξώφυλλο μετά τη σφοδρή κριτική της τραγουδίστριας. «Στο Nylon σεβόμαστε την καλλιτεχνική ελευθερία, όπως επίσης και τα αισθήματα της Billie Eilish και των φαν της. Είμαστε και εμείς άλλωστε φαν. Έτσι αποφασίσαμε να αποσύρουμε το δεύτερο εξώφυλλο με την Billie Eilish. Δεν είχαμε πρόθεση, με αυτό το εξώφυλλο, να δημιουργήσουμε μία εικόνα που να παραπλανά ή να προσβάλει την Billie. Η μόνη μας πρόθεση είναι να τιμήσουμε την επιρροή της δημιουργώντας αυτό το άβαταρ το οποίο αποτελεί μέρος τις σειράς από εξώφυλλα τα οποία είναι αφιερωμένα στη δύναμη των καλλιτεχνών του ψηφιακού θαύματος».

