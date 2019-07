Ένα φιλανθρωπικό γκαλά με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για την καταπολέμηση του ιού HIV-AIDS στην Κένυα διοργάνωσε στη Νότια Γαλλία ο Βρετανός τραγουδιστής Έλτον Τζον.



Ειδικότερα, ο Έλτον Τζον στο φιλανθρωπικό γκαλά που διοργάνωσε και στο οποίο έδωσαν το παρόν πλήθος διασημοτήτων κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 5,40 εκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση του ιού HIV - AIDS στην Κένυα.

Ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, σε ένα διάλειμμα από την αποχαιρετιστήρια παγκόσμια περιοδεία του καλωσόρισε στο γκαλά, τον φρόντμαν των Coldplay , Κρίς Μάρτιν, τον κιθαρίστα των The Who, Πιτ Τάουνσεντ, την ηθοποιό Τζόαν Κόλινς και τον Τάρον Έγκερτον που υποδύεται τον Έλτον Τζον στο «Rocketman» σε μια βίλα στο Cap d'Antibes στη Γαλλία.

Last night was fun Elton John and Pete Townshend at last night’s #EJAFMidsummer event in Antibes, France 🇫🇷 pic.twitter.com/GYbX6YsmMZ