Στη Μόστρα της Βενετίας θα βρεθεί ο Μικ Τζάγκερ με τη συμμετοχή του στην ταινία «The Burnt Orange Heresy» που σηματοδοτεί την επιστροφή του στον κινηματογράφο.

Ειδικότερα, ο Βρετανός ροκ σταρ επιστρέφει στον κινηματογράφο και θα παρουσιάσει στη Mostra της Βενετίας, κατά την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, τον Σεπτέμβριο, την ταινία «The Burnt Orange Heresy», ένα θρίλερ του οποίου η πλοκή εκτυλίσσεται στον χώρο της τέχνης. Στην ταινία, δημιούργημα του Ιταλού Τζουζέπε Καποτόντι που διασκεύασε το ομώνυμο μυθιστόρημα του Αμερικανού Τσαρλς Ουίλφορντ, παίζουν ο Καναδός Ντόναλντ Σάδερλαντ, ο Δανός Κλες Μπανγκ και η Αυστραλέζα Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (Ο 'Ερωτας της Βιρτζίνια Γουλφ), ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Ο χαρισματικός leader των Rolling Stones που θα γιορτάσει τα 76α γενέθλιά του την Παρασκευή, ξανάρχισε στις 21 Ιουνίου από το Σικάγο την αμερικανική περιοδεία «No Filter Tour» του συγκροτήματος, η οποία είχε διακοπεί δύο μήνες νωρίτερα λόγω των προβλημάτων της υγείας του.

Ο θρυλικός ροκ σταρ ανέβηκε ξανά στη σκηνή μετά την επέμβαση για την αντικατάσταση της βαλβίδας στην καρδιά στην οποία υποβλήθηκε. Για την επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη, ο Τζάγκερ υποδύεται έναν πλούσιο συλλέκτη έργων τέχνης (τον Τζόζεφ Κάσιντι), λάτρη του μοναχικού ζωγράφου Τζερόμ Ντέμπνι (Ντόναλντ Σάδερλαντ), που θα προτείνει σε ένα ζευγάρι ερωτευμένων (Κλες Μπανγκ και Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι) να συναντήσουν τον Ντέμπνι με αντάλλαγμα την κλοπή ενός αριστουργήματος από το εργαστήρι του καλλιτέχνη.

