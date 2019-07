Δεν έλειψαν τα απρόοπτα από τον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος κρίκετ καθώς μια μελαχρινή γυναίκα προσπάθησε να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο φορώντας ένα προκλητικό μαγιό, όπως είχε κάνει η Kinsey Wolanski στον τελικό του Champions League.

Όπως έγινε γνωστό, η 47χρονη γυναίκα δεν είναι απλώς κάποια που θέλησε να μιμηθεί την νεαρή ξανθιά σύντροφο του Vitaly Zdorovetskiy, Youtuber με σάιτ ερωτικού περιεχομένου, αλλά η μητέρα του.

Cricket World Cup final streaker is X-rated website owner's MUM! Elena Vulitsky, 47, grabbed by quick-thinking steward as she tries to emulate her son's girlfriend's success at the Champions League final pic.twitter.com/hUcigAFHPP