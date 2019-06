Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το βιντεοκλίπ για το καινούργιο τραγούδι της «You Need to Calm Down» με πρωταγωνιστές δεκάδες διάσημους φίλους της, ανάμεσά τους οι Έλεν Ντε Τζένερις, Ράιαν Ρέινολντς και Κέιτι Πέρι.

Το cameo που συζητήθηκε περισσότερο από όλα ήταν εκείνο της Κέιτι Πέρι, όχι μόνο επειδή οι δυο τους διατηρούν τα τελευταία χρόνια μια σχέση «αγάπης και μίσους» αλλά και επειδή στο στιγμιότυπο η Κέιτι Πέρι είναι ντυμένη χάμπουργκερ (όπως είχε εμφανιστεί κάποια στιγμή στο φετινό Met Gala) και η Τέιλορ Σουίφτ εμφανίζεται σαν τηγανιτές πατάτες.

«Το βίντεο αξίζει την αναμονή. Υπάρχουν πολλά μέσα οπότε ήθελα να είναι μια ξεχωριστή ανακάλυψη», είχε σχολιάσει την περασμένη εβδομάδα η Τέιλορ Σουίφτ, στη διάρκεια ενός Instagram Live, όπου ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της.

Asked a few friends to be in the You Need To Calm Down video 😄 Out tomorrow at 8:15am ET pic.twitter.com/QFp2Ni4Lb0