Δριμεία κριτική στο ακροδεξιό κόμμα Vox της Ισπανίας επειδή χρησιμοποίησε σε πολιτική ανάρτηση στο Twitter μια φωτογραφία του Άραγκορν - ο χαρακτήρας του στην ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»- άσκησε ο Βίγκο Μόρτενσεν.

Την ημέρα των βουλευτικών εκλογών τον περασμένο μήνα, το Vox δημοσίευσε μια φωτογραφία του Άραγκορν με την ισπανική σημαία και το έμβλημα του κόμματος στην πλάτη του να έρχεται αντιμέτωπος με έναν εχθρικό στρατό, ο οποίος αποτελείται, όπως φαίνεται από τις σημαίες, από κόμματα της αριστεράς, φεμινιστικές οργανώσεις, οργανώσεις της LGBT κοινότητας, φιλελεύθερα ΜΜΕ και αυτονομιστικές ομάδες. Στο tweet αναγράφεται: «Ας αρχίσει η μάχη! #Για την Ισπανία».

Ο Βίγκο Μόρτενσεν τόνισε ότι ο χαρακτήρας του στην ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» υποστηρίζει «την ενσωμάτωση διαφορετικών φυλών, παραδόσεων και γλωσσών στη Μέση Γη» και δεν σχετίζεται με την ακροδεξιά.

Σε επιστολή του στην ισπανική εφημερίδα El Pais ο ηθοποιός υπογράμμισε: «Πρέπει να είσαι ιδιαίτερα αδαής για να πιστεύεις ότι το να χρησιμοποιήσεις τον χαρακτήρα... θα προωθήσεις την εκστρατεία ενός ξενοφοβικού, ακροδεξιού κόμματος όπως το Vox, θα ήταν καλή ιδέα. Θα γέλαγα με την ανικανότητά τους όμως το Vox κέρδισε 24 έδρες στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι αστείο». «Το μήνυμα του Vox είναι παράλογο επειδή, στα βιβλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν , ο Άραγκορν είναι πολύγλωσσος πολιτικός που υποστηρίζει τη γνώση και την ένταξη των διαφορετικών φυλών, εθίμων και γλωσσών της Μέσης Γης και δεν πρέπει να συνδέεται με την άκρα δεξιά», αναφέρει στη επιστολή που έστειλε από το Λος Άντζελες, ο ηθοποιός, ο οποίος μιλάει άπταιστα ισπανικά και έχει σπίτι στη Μαδρίτη.

Ο Viggo Mortensen ως Aragorn στην ταινία «The Lord of the Rings: The Two Towers».