Η Σαρλίζ Θερόν δέχθηκε πρόταση για το «Wonder Woman», όχι όμως για να υποδυθεί την σούπερ-ηρωίδα αλλά την μητέρα της κάτι που, όπως λέει, την σόκαρε.

Η διάσημη ηθοποιός έκανε την σχετική αποκάλυψη στην εκπομπή «Watch What Happens Live» του Άντι Κοέν, όταν ένας τηλεθεατής ρώτησε αν ισχύουν οι φήμες πως απέρριψε τον ρόλο της Wonder Woman.

«Δεν απέρριψα τον ρόλο της Wonder Woman. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς το Χόλιγουντ σου δίνει ένα μεγάλο χαστούκι όταν αρχίζεις να γερνάς. Θυμάμαι κάποιος μου είπε, "Ξέρεις, υπάρχει δράση σε αυτήν την ταινία, απλώς θέλαμε να το γνωρίζεις". Και τότε εγώ του λέω, "Βασικά δεν ξέρω πολλά σχετικά. Τι ακριβώς κάνει η Wonder Woman;". Και μου απάντησε, "Όχι, είναι για την μητέρα της Wonder Woman», εξήγησε η ηθοποιός.

Η «Wonder Woman» Γκαλ Γκαντότ.

Η Σαρλίζ Θερόν που είναι τώρα 43 ετών είναι μόλις εννέα χρόνια μεγαλύτερη από την Γκαλ Γκαντότ, που υποδύθηκε την κεντρική ηρωίδα στην ταινία του 2017.

Ο κόσμος της ψυχαγωγίας έχει μακρά ιστορία στο κάστινγκ ηθοποιών, ακατάλληλων ηλικιακά να υποδυθούν τις μητέρες συναδέλφων τους, οι οποίες επιλέχθηκαν για τον ρόλο της κόρης με πιο τρανταχτό παράδειγμα την Αντζελίνα Τζολί που ήταν μόλις ένα χρόνο μεγαλύτερη από τον Κόλι Φάρελ, όταν έπαιξε την μητέρα του στην ταινία «Alexander».