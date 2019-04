Επίτιμος πολίτης του Σαράγεβο ανακηρύχθηκε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Iron Maiden, Μπρους Ντίκινσον.

Αναλύοντας τους λόγους που οδήγησαν το δημοτικό συμβούλιο του Σαράγεβο να λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση, ο δήμαρχος Αμπντουλάχ Σκάκα τόνισε ότι, ο Ντίκινσον ήταν ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έδωσαν συναυλία στην πόλη, ενόσω αυτή ήταν υπό πολιορκία κατά τη διάρκεια του πολέμου την περίοδο 1992-1995.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου βασίστηκε στην πρόταση της ένωσης «Concept Media», με έδρα το Σαράγεβο, σύμφωνα με την οποία, τον Δεκέμβριο του 1994, ο Ντίκινσον επισκέφθηκε την τότε πολιορκημένη πόλη και πραγματοποίησε συναυλία με τρία μέλη της μπάντας του.

Ο κ. Σκάκα δήλωσε ότι οι κάτοικοι του Σαράγεβο έδειξαν ευγνωμοσύνη σε ανθρώπους όπως ο Ντίκινσον που τους υποστήριξαν και τους επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1992-1995.

Η συναυλία του Ντίκινσον και του συγκροτήματός του, θεωρήθηκε ως «μια συναυλία που αποκατέστησε την ελπίδα στους ανθρώπους και τους έκανε να πιστέψουν ότι δεν ήταν μόνοι τους.

Μια συναυλία που έφερε ένα αεράκι της ειρήνης στην καταστροφή της πόλης.

Μαζί με το συγκρότημά του, ο Μπρους έδωσε στους κατοίκους του Σαράγεβο ελπίδα ότι δεν ήταν μόνοι τους» αναφέρεται στο κείμενο που συνοδεύει την τιμητική διάκριση του κ. Ντίκινσον.

Ο κ. Ντίκινσον εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τιμητική διάκριση λέγοντας ότι ανήκει στους κατοίκους του Σαράγεβο.

Η συναυλία περιγράφηκε αργότερα σε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Scream for me Sarajevo» από τον Ταρίκ Χότζιτς (Tarik Hodzic).

Ο Ντίκινσον περιγράφει την επίσκεψή του στο Σαράγεβο στο βιβλίο του με τίτλο «Τι κάνει αυτό το κουμπί;» (What Does This Button Do?).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ