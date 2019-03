Ο Μπαράκ Ομπάμα έστειλε μια επιστολή στους Τζένιφερ Λόπεζ και Άλεξ Ροντρίγκεζ για να τους συγχαρεί για τον πρόσφατο αρραβώνα τους.

She said yes ❤️ pic.twitter.com/IoyGj6NSAU

Το χειρόγραφο σημείωμα περιελάμβανε επίσης και μια συμβουλή του πρώην Αμερικανού προέδρου για έναν γάμο που θα αντέξει στα χρόνια, όπως ο δικός του με την Μισέλ Ομπάμα, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1992.

«Μετά από 26 χρόνια μαζί, μπορούμε να πούμε πως όποιες προκλήσεις και αν φέρει η ζωή, το να τις μοιράζεσαι με κάποιον που αγαπάς τα κάνει όλα καλύτερα», γράφει ο 57χρονος Μπαράκ Ομπάμα.

Την επιστολή δημοσίευσε στο Twitter ο Άλεξ Ροντρίγκεζ, σχολιάζοντας: «Αυτό σημαίνει τόσα πολλά για εμάς».

This means the world to us.

#44 pic.twitter.com/TyIQTMAOpW