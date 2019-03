Επίσημες «οδηγίες» προς τους χρήστες εξέδωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον, που αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα για να προστατεύσει τα μέλη της βασιλικής οικογένειας από τα τρολ στο ίντερνετ, που έχουν ξεφύγει εκτός ελέγχου.

Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας δημοσίευσε οδηγίες προς τους χρήστες του Διαδικτύου προκειμένου να συμπεριφέρονται, κατά την επικοινωνία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με «αβροφροσύνη, ευγένεια και σεβασμό», ενώ στην αντίθεση περίπτωση τα σχόλιά τους θα διαγράφονται ή ακόμα και θα ενημερώνεται η αστυνομία σχετικά.

Σταματήστε να γράφετε σχόλια «χυδαία, προσβλητικά, απειλητικά, υβριστικά ή γεμάτα μίσος» ή ακόμη «μεροληπτικά ως προς τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία», ειδάλλως, όπως προειδοποιεί η βασιλική οικογένεια, αυτές οι δημοσιεύσεις θα αποκρύπτονται ή θα διαγράφονται κι οι χρήστες θα μπλοκάρονται.

Today we have published guidelines for interacting with The @RoyalFamily, @ClarenceHouse and Kensington Palace social media channels. Read in full here: https://t.co/1qdvEoDktd