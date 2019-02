Η Αντζελίνα Τζολί εμφανίστηκε δημοσίως μαζί με όλα τα παιδιά της, κάτι που γενικά δεν συνηθίζει, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες.

Η 43χρονη ηθοποιός δεν συνηθίζει τις δημόσιες εμφανίσεις με τα παιδιά της, χωρίς κάποιο σημαντικό λόγο αλλά φαίνεται πως οι πρόσφατες πρεμιέρες των «The Boy Who Harnessed The Wind» και «Serendipity» ήταν αρκετά σημαντικές για να ζητήσει στα παιδιά της να την συνοδεύσουν.

Το βράδυ της Δευτέρας η Τζολί πήγε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Boy Who Harnessed The Wind» μαζί και με τα έξι παιδιά της- Maddox, 17, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 12, και τα δίδυμα Vivienne and Knox, 10.

Πριν μερικές ημέρες η ηθοποιός είχε πάει στην πρεμιέρα του ετήσιου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Doc Fortnight του MoMA για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Serendipity» αλλά τότε την συνόδευαν μόνο τέσσερα από τα παιδιά της, οι Maddox, Pax, Zahara και Shiloh.

Η Αντζελίνα Τζολί είπε πρόσφατα πως ως γονιός, είναι εντάξει με το να μην συμπεριφέρονται άψογα τα παιδιά της, για την ακρίβεια τα προτιμάει λίγο «επαναστάτες». «Όλα τα παιδιά μου έχουν μια καλή επαναστατική πλευρά που είναι υπέροχη και φιλοπερίεργη. Δεν θέλω να είναι αυτά τα μικρά ανθρωπάκια που συμπεριφέρονται άψογα και λένε μόνο ό,τι είναι κατάλληλο απλώς επειδή το λέω εγώ... πρέπει να βρουν τον εαυτό τους», έχει πει σε πρόσφατη συνέντευξή της.