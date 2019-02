Σε λίγες ώρες ξεκινά η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Γκράμι στο Staples Center του Λος Άντζελες και δεκάδες διάσημα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας συρρέουν για τη μεγάλη βραδιά.

Την βραδιά φέτος παρουσιάζει η Alicia Keys η οποία έχει κερδίσει στην καριέρα της 15 βραβεία Γκράμι και γίνεται η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια μετά από 14 χρόνια.

Η 61η διοργάνωση βρίσκει τον Kendrick Lamar να συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες, διεκδικώντας ένα βραβείο σε 8 κατηγορίες, για το soundtrack του «Μαύρου Πάνθηρα».

Ακολουθεί ο Drake με 7 υποψηφιότητες, ενώ η Cardi B, Lady Gaga, Childish Gambino και η πρωτοεμφανιζόμενη H.E.R. ρίχνονται στη μάχη των Γκράμι με 5 υποψηφιότητες ο καθένας.

Όμως πριν την απονομή τα πάρτι και τα events είχαν την τιμητική τους με κορυφαίο το επίσημο γκαλά που έγινε χθες στο The Beverly Hilton Hotel του Μπέβερλι Χιλς.

Rita Ora

Thalia

Bebe Rexha

Caitlyn Jenner & Sophia Hutchins

Dua Lipa

Ashlee Simpson

Nicole Scherzinger

Ciara & Russell Wilson

Alice Cooper

Όλες οι υποψηφιότητες όλων των κατηγοριών:

Άλμπουμ της Χρονιάς

H.E.R. – H.E.R.west

Brandi Carlile – By the Way, I Forgive You

Drake – Scorpion

Various Artists – Black Panther: The Album

Kacey Musgraves – Golden Hour

Post Malone – Beerbongs & Bentleys

Cardi B – Invasion of Privacy

Janelle Monáe – Dirty Computer

Ηχογράφηση της Χρονιάς

Cardi B – I Like It

Brandi Carlile – The Joke

Childish Gambino – This Is America

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Drake – God's Plan

Kendrick Lamar & SZA – All the Stars

Post Malone & 21 Savage – Rockstar

Zedd & Maren Morris – The Middle

Τραγούδι της Χρονιάς

Kendrick Lamar & SZA – All the Stars

Ella Mai – Boo'd Up

Drake – God's Plan

Shawn Mendes – In My Blood

Brandy Carlile – The Joke

Zedd & Maren Morris – The Middle

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Childish Gambino – This Is America

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Καλύτερη Pop Εμφάνιση (Solo)

Beck – Colors

Camila Cabello – Havana (Live)

Ariana Grande – God Is a Woman

Lady Gaga – Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)

Post Malone – Better Now

Καλύτερη Pop Εμφάνιση (Ντουέτο/Group)

Christina Aguilera ft. Demi Lovato – Fall In Line

Backstreet Boys – Don't Go Breaking My Heart

Lady Gaga and Bradley Cooper – Shallow

Maroon 5 ft. Cardi B – Girls Like You

Justin Timberlake ft. Chris Stapleton – Say Something

Zedd, Maren Morris, and Grey – The Middle

Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ

Camila Cabello – Camila

Kelly Clarkson – Meaning of Life

Ariana Grande – Sweetener

Shawn Mendes – Shawn Mendes

Pink – Beautiful Trauma

Taylor Swift – Reputation

Καλύτερο Κλασικό Ποπ Άλμπουμ

Tony Bennett & Diana Krall – Love Is Here to Stay

Willie Nelson – My Way

Gregory Porter – Nat "King" Cole & Me

Seal – Standards (Deluxe)

Barbra Streisand – The Music... The Mem'ries... The Magic!

Καλύτερη Ραπ Εμφάνιση

Cardi B – Be Careful

Drake – Nice for What

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake – King's Dead

Anderson .Paak – Bubblin

Travis Scott, Drake, Big Hawk, & Swae Lee – Sicko Mode

Καλύτερη Ραπ Συνεργασία

Christina Aguilera ft. Goldlink – Like I Do

6LACK ft. J. Cole – Pretty Little Fears

Childish Gambino – This Is America

Kendrick Lamar & SZA – All the Stars

Post Malone ft. 21 Savage – Rockstar

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι

Drake – God's Plan

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake – King's Dead

Eminem – Lucky You

Travis Scott, Drake, Big Hawk, & Swae Lee – Sicko Mode

Jay Rock ft. Kendrick Lamar – Win

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

Cardi B – Invasion of Privacy

Mac Miller- Swimming

Nipsey Hussle – Victory Lap

Pusha-T – Daytona

Travis Scott – Astroworld

Καλύτερη Ροκ Εμφάνιση

Arctic Monkeys – Four Out of Five

Chris Cornell – When Bad Does Good

THE FEVER 333 – Made An America

Greta Van Fleet – Highway Tune

Halestorm – Uncomfortable

Καλύτερη Μέταλ Εμφάνιση

Between the Buried and Me – Condemned to the Gallows

Deafheaven – Honeycomb

High on Fire – Electric Messiah

Trivium – Betrayer

Underoath – On My Teeth

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι

Greta Van Fleet – Black Smoke Rising

Twenty One Pilots – Jumpsuit

Bring Me the Horizon – MANTRA

St. Vincent – Masseduction

Ghost – Rats

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

Alice in Chains – Rainier Fog

Fall Out Boy – M A N I A

Ghost – Prequelle

Greta Van Fleet – From the Fires

Weezer – Pacific Daydream

Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ

Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino

Beck – Colors

Björk – Utopia

David Byrne – American Utopia

St. Vincent – Masseduction

Καλύτερη R&B Εμφάνιση

Toni Braxton – Long As I Live

The Carters – Summer

Lalah Hathaway – Y O Y

H.E.R. – Best Part [ft. Daniel Caesar]

PJ Morton – First Began

Καλύτερη Κλασική R&B Εμφάνιση

Leon Bridges – Bet Ain't Worth the Hand

Betty LaVette – Don't Fall Apart on Me Tonight

MAJOR. – Honest

PJ Morton – How Deep Is Your Love [ft. Yebba]

Charlie Wilson – Made for Love [ft. Lalah Hathaway]

Καλύτερο R&B Τραγούδι

Ella Mai – Boo'd Up

Miguel – Come Through and Chill [ft. J. Cole and Salaam Remi]

Childish Gambino – Feels Like Summer

H.E.R. – Focus

Toni Braxton – Long As I Live

Καλύτερο Σύγχρονο Urban Άλμπουμ

The Carters – Everything Is Love

Chloe x Halle – The Kids Are Alright

Chris Dave and the Drumhedz – Chris Dave and the Drumhedz

Miguel – War & Leisure

Meshell Ndegeocello – Ventriloquism

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

Toni Braxton – Sex & Cigarettes

Leon Bridges – Good Thing

Lalah Hathaway – Honestly

H.E.R. – H.E.R.

PJ Morton – Gumbo Unplugged (Live)

Καλύτερη Dance Ηχογράφηση

Above & Beyond – Northern Soul [ft. Richard Bedford]

Disclosure – Ultimatum [ft. Fatoumata Diawara]

Fisher – Losing It

Silk City & Dua Lipa – Electricity [ft. Diplo and Mark Ronson]

Virtual Self – Ghost Voices

Καλύτερο Dance/Ηλεκτρονικό Άλμπουμ

Jon Hopkins – Singularity

Justice – Woman

Sofi Tukker – Treehouse

SOPHIE – Oil of Every Pearl's Un-Insides

TOKiMONSTA – Lune Rouge

Καλύτερο Compilation Soundtrack για Ταινία

Call Me By Your Name

Deadpool 2 The Greatest Showman

Lady Bird

Stranger Things

Παραγωγός της Χρονιάς

Boi-1da

Larry Klein

Linda Perry

Kanye West

Pharrell Williams

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

The Carters – Apes***

Childish Gambino – This Is America

Joyner Lucas – I'm Not Racist

Janelle Monáe – PYNk

Tierra Whack – MUMBO JUMBO

Καλύτερο Μουσικό Φιλμ

Eric Clapton: Life in 12 Bars

Whitney

Quincy

Itzhak

Elvis Presley: The King