Το καστ της δημοφιλούς σειράς «Στην Εντατική» (ER) θα ενωθεί ξανά σε ένα σπέσιαλ επεισόδιο για την Waterkeeper Alliance, ανακοίνωσαν οι παραγωγοί Seth Rudetsky και James Wesley.

Το Waterkeeper Alliance είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο παγκόσμιο μη κυβερνητικό δίκτυο περιβαλλοντικών οργανώσεων, που ιδρύθηκε το 1999 και εστιάζει την δράση του αποκλειστικά στο καθαρό νερό.

