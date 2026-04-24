Ρένος Χαραλαμπίδης: «Η Δήμητρα Ματσούκα είχε μια ιδέα, να κάνουμε το "Κάτι τρέχει με τους δίπλα" σήμερα»

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής, με αφορμή τη συμμετοχή του στο YFSF.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Ρένος Χαραλαμπίδης μίλησε ανοιχτά και για την περίοδο που έλειψε από την τηλεόραση, αλλά και για την πιθανή επιστροφή της σειράς «Κάτι τρέχει με τους δίπλα», σε σύγχρονη εκδοχή.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο ηθοποιός, είχε αποσυρθεί από την τηλεόραση για να φροντίσει τους γονείς του, μια προσωπική επιλογή που του πήρε αρκετά χρόνια.

Μετά τον θάνατό τους ωστόσο, επέστρεψε στη δουλειά του και όπως εξήγησε τώρα προσπαθεί να ξαναβρεί τον ρυθμό του.

Ρένος Χαραλαμπίδης: «Πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν ήμουν στην τηλεόραση»

«Εγώ πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν ήμουν στην τηλεόραση, γιατί είχα αναλάβει να γηροκομήσω τους γονείς μου και έδωσα το χρόνο μου εκεί. Για μένα ήταν μια απουσία από την τηλεόραση, αλλά μια χαρούμενη παρουσία με τους γονείς μου. Πέρασε ο καιρός, “έφυγαν” οι γονείς μου, εγώ άρχισα να ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, πάνε καλά οι ταινίες μου», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

«Και ξαφνικά ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, αλλά οι ηθοποιοί είμαστε όπως οι ποδοσφαιριστές, έχουμε ηλικία. Εγώ, λοιπόν, ξανασυστήνομαι στα 50 μου στο κοινό, σαν πρωτοεμφανιζόμενος 50άρης» ανέφερε χαρακτηριστικά» συνέχισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σειρά του MEGA, «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» και αποκάλυψε ότι η Δήμητρα Ματσούκα είχε ιδέα να γίνουν κάποια επεισόδια της σειράς στο σήμερα.

«Η Δήμητρα η Ματσούκα όμως είχε μια τρομερή ιδέα. Να κάνουμε το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» σήμερα, μετά από τόσα χρόνια. Υπάρχουν όμως δύο πράγματα για να ρίξω και το αγκίστρι που θέλω τώρα. Το ένα λοιπόν είναι ότι προσπαθώ να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου σαν πενηντάρης μέσα στην ελληνική τηλεόραση, με κάτι που να μου ταιριάζει και να έχω κάτι καινούργιο να πω. Και το δεύτερο είναι ότι ζω μια χρυσή εποχή κινηματογράφου», συμπλήρωσε.

«Η παλιά μου ταινία «Ο Νυχτερινός Εκφωνητής», για τρίτο καλοκαίρι ξαναβγαίνει στα θερινά σινεμά. Αλλά αποφάσισα, για να μη βαριέμαι, να κάνω ένα κινηματογραφικό πείραμα. Έχω κάνει μία νέα ταινία, γουντιαλενική κωμωδία, που λέγεται «Το Κλασικό Αριστούργημα». Θα βγει τον χειμώνα. Σκέφτηκα λοιπόν, επειδή τώρα ολοκληρώνω το μοντάζ, να κάνω είκοσι δοκιμαστικές καλοκαιρινές προβολές στα θερινά σινεμά και να μιλήσω ευθέως με το κοινό για να δω τι μπορώ να διορθώσω στο μοντάζ», κατέληξε.