Μάρω Κοντού: «Όταν πέρασα στο Εθνικό η γιαγιά μου με είπε π@@@@@@κι και γύρισε την πλάτη της»

Η Μάρω Κοντού μίλησε εκτενώς σε νέα τηλεοπτική της συνέντευξη, για τη ζωή της, τον έρωτα και την πορεία της στο θέατρο.

Η Μάρω Κοντού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;», όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα παιδικά της χρόνια και στο ξεκίνημά της στην τέχνη.

Μάλιστα, μίλησε και για τις αντιδράσεις της οικογένειάς της όταν αποφάσισε να ακολουθήσει την καλλιτεχνική ζωή, λέγοντας ότι υπήρξαν αντιρρήσεις, ειδικά από τη γιαγιά της, κάτι που την επηρέασε για πολλά χρόνια.



Μάρω Κοντού: «Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση όσο η γιαγιά μου»

«Το ταξίδι με την τέχνη ξεκίνησε όταν 14 ετών, σε έναν χρόνο περίπου, πήρα 11 πόντους και άρχισα να σκύβω και να ντρέπομαι. Χέρια, πόδια μου φαίνονταν μεγάλα, μακριά και η μαμά μου αποφάσισε να με στείλει σε μια σχολή χορού για να ασκηθώ και να φτιάξω το κορμί μου. Εκεί έγινε η μεγάλη αγάπη με τον χορό», ανέφερε αρχικά η Μάρω Κοντού.

«Τελείωσα τη σχολή, μου έδωσαν μια υποτροφία για το εξωτερικό και όταν το άκουσε αυτό η μαμά μου, μου είπε "ποιο εξωτερικό; Τελειώνεις το Γυμνάσιο, τελειώνεις τη σχολή και πας να δουλέψεις όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου". Τυχαία πάλι, ευτυχώς, ζητούσε ο Ροντήρης κοπέλες για τον Χορό του εθνικού θεάτρου και πήγα έδωσα και εγώ εξετάσεις. Κράτησαν τις 20 από τις 60, ήμουν και εγώ μέσα», συνέχισε.

«Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση, όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα π@@@@@@κι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιο της. Αυτό εγώ το έφερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια», κατέληξε η Μάρω Κοντού.