Το λιμάνι του Aberdeenshire στη Σκωτία έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό σετ για τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν της γκανγκστερικής σειράς, Peaky Blinders.

Ο πρωταγωνιστής Cillian Muprhy, ο οποίος υποδύεται τον Thomas Shelby, ντύθηκε με το κλασικό κοστούμι εποχής και ξεκίνησε τα τελευταία γυρίσματα στο Portsoy.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν ξανά μετά από καθυστερήσεις λόγω των περιορισμών κατά της πανδημίας καθώς η ομάδα παραγωγής έπρεπε να διασφαλίσει ότι η διαδικασία είναι σύμφωνη με τα νέα μέτρα.

H σειρά Peaky Blinders προβλήθηκε για πρώτη φορά στο BBC Two πριν από οκτώ χρόνια και αμέσως κέρδισε το κοινό.

Μεταφέρθηκε στο BBC One για την πέμπτη σεζόν το 2019, κερδίζοντας πάνω από 5 εκατ. θεατές.

Ωστόσο το κοινό τη λάτρεψε με τη δημοτικότητά της να αυξάνεται κατακόρυφα όταν μεταφέρθηκε και στο Νetflix.

Η σειρά έχει ήδη αποσπάσει πολλά τηλεοπτικά βραβεία ενώ κέρδισε Bafta για την καλύτερη δραματική σειρά το 2018.

