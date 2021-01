Οι πρωταγωνιστές της δραματικής σειράς Bridgerton ευχαρίστησαν τους οπαδούς τους αμέσως μετά την ανακοίνωση του Netflix ότι η σειρά έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Το Netflix έκανε λόγο για τη «σπουδαιότερη σειρά όλων των εποχών» ανακοινώνοντας πως 82 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο συντονίστηκαν για να την παρακολουθήσουν στις πρώτες 28 ημέρες που προβλήθηκε, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Το δράμα εποχής έφτασε στο νούμερο ένα σε 83 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ινδίας, της Γαλλίας και της Βραζιλίας.

Το αστέρι του Bridgerton, Phoebe Dynevor, περιέγραψε την είδηση ως «εντελώς τρελή».

«Είμαι τόσο περήφανη για την απίστευτη ομάδα πίσω από αυτό το σόου! Και σας ευχαριστώ που το αγαπήσατε», έγραψε η 25χρονη ηθοποιός, που υποδύεται την Daphne Bridgerton.

Ο Regé-Jean Page κέρδισε οπαδούς σε όλο τον κόσμο και γιόρτασε και αυτός τα ευχάριστα νέα.

