Ο Χάρισον Φορντ επαναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του ως τυχοδιώκτης Ιντιάνα Τζόουνς στο franchise της ταινίας της Disney.

Η ταινία, που θα σκηνοθετήσει ο James Mangold, θα είναι η πέμπτη και τελευταία για τον 78χρονον ηθοποιό στον ρόλο του διάσημου Indy. Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2022.

Η Disney έκανε την ανακοίνωση σε μια τηλεπαρουσίαση, όπου έδειξε στους επενδυτές και τα σχέδια για τις σειρές Star Wars και Marvel.

Σε μια συνέντευξή του το 2013, ο Χάρισον Φορντ είπε ότι ήταν «απολύτως κατάλληλο» για αυτόν να επιστρέψει στον εμβληματικό αυτό ρόλο.

«Έχουμε δει τον χαρακτήρα να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει για μια χρονική περίοδο και είναι απολύτως κατάλληλο και ok για αυτόν να επιστρέψει ξανά με μια υπέροχη ταινία» είχε πει τότε, τονίζοντας ότι ο Ιντιάνα Τζόουνς δεν έπρεπε να είναι τόσο προσανατολισμένος μόνο στη δράση.

«Για μένα, αυτό που ήταν ενδιαφέρον για τον χαρακτήρα ήταν ότι επικράτησε, ότι είχε θάρρος, ότι είχε πνεύμα, ότι είχε νοημοσύνη, ότι φοβόταν και ότι κατάφερε παρόλα αυτά να επιβιώσει. Αυτό μπορώ να κάνω».

Lucasfilm is in pre-production on the next installment of Indiana Jones. At the helm is James @Mang0ld, director of Ford v Ferrari, and Indy himself, Harrison Ford, will be back to continue his iconic character’s journey. Adventure arrives July 2022.