Ο Τζέφρι Τούμπιν, ένας διάσημος δημοσιογράφος, απολύθηκε από το περιοδικό Νew Yorker καθώς έγινε αντιληπτό πως αυνανιζόταν κατά της διάρκεια online συζήτησης με συναδέλφους του μέσω βιντεοκλήσης Zoom.





Ο Τούμπιν, 60 ετών, ο οποίος είναι επίσης νομικός αναλυτής για το CNN και συγγραφέας, επιβεβαίωσε σε ένα tweet ότι είχε απολυθεί. Η Conde Nast έγραψε σε ένα email στο προσωπικό: «Θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε όλους ότι για εμάς είναι σοβαρά τα ζητήματα που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις». Ο διευθύνων σύμβουλος του Condé Nast, Σταν Ντάνκαν, έγραψε σε σημείωμα προς το προσωπικό ότι, μετά από εσωτερική έρευνα, αποφασίστηκε πως ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να συνδέεται πλέον με την εταιρία. Πρόσθεσε: «Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ένα περιβάλλον όπου όλοι αισθάνονται σεβασμό και πως τηρούνται τα πρότυπα συμπεριφοράς».

Το tweet με το οποίο ο Τούμπιν ανακοίνωσε την απόλυσή του:

I was fired today by @NewYorker after 27 years as a Staff Writer. I will always love the magazine, will miss my colleagues, and will look forward to reading their work.