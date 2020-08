Η ακτιβίστρια και καλλιτέχνης Rose McGowan κατηγόρησε τον σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν για σεξουαλικό παράπτωμα εις βάρος της όταν εκείνη ήταν 15 ετών.

Η McGowan, στα 46 της χρόνια σήμερα ανάρτησε τους ισχυρισμούς της στο Twitter, κατηγορώντας τον ελληνικής καταγωγής βραβευμένο με όσκαρ σκηνοθέτη ότι υπέπεσε σε σεξουαλικό παράπτωμα.

«Αλεξάντερ Πέιν. Με έβαλες να καθίσω και έβαλες να παίζει μία ταινία soft πορνό που είχες σκηνοθετήσει για το Showtime με ψευδώνυμο. Ακόμη θυμάμαι το διαμέρισμά σου στο Silverlake. Είσαι πολύ προικισμένος. Στη συνέχεια με άφησες στον δρόμο, στη γωνία. Ήμουν 15 ετών» έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός.

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW