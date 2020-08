Blockbusters μυστηρίου για δυνατά νεύρα, ως αντίδοτο στη «ραστώνη του Αυγούστου», θα μπορούν να απολαύσουν οι τηλεθεατές από το ERTFLIX, την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις ταινίες Nothing But The Truth (2008) με την Κέιτ Μπεκινσέιλ, The Human Stain (2003), βασισμένο σε βιβλίο του Φίλιπ Ροθ και The Mothman Prophecy (2002) με τους Ρίτσαρντ Γκιρ και Λόρα Λίνεϊ αλλά και τον Επιθεωρητή Μεγκρέ με τον Ρόουαν Άτκινσον, μία μεγάλη παραγωγή τεσσάρων επεισοδίων διάρκειας 90 λεπτών το καθένα.