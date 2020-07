Tο περιοδικό Q, ακρογωνιαίος λίθος του βρετανικού μουσικού Τύπου, σταματά μετά από 34 χρόνια. Το επόμενο τεύχος, που θα δημοσιευθεί στις 28 Ιουλίου, θα είναι το τελευταίο.

Ο αρχισυντάκτης, Ted Kessler, ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα μέσω Twitter.

Σε μια επιστολή του, o αρχισυντάκτης του Q στο τελευταίο τεύχος έγραψε πως «Είχαμε μια αδύναμη λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους για να κρατήσουμε «το κεφάλι μας πάνω από το νερό» σε μια εξαιρετικά δύσκολη αγορά, εκείνη των εντύπων. Ο κορωνοϊός τα σβήνει όλα αυτά. Πρέπει να ζητήσω συγνώμη για την αποτυχία μου να κρατήσω ζωντανό το Q.

I have some bad news about @QMagazine. The issue that comes out on July 28 will be our last. The pandemic did for us and there was nothing more to it than that. I have attached our final cover and my editor’s letter for context.

On the plus side, we’re all available for work. pic.twitter.com/rm8qOcUBtB