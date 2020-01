Το Netflix ανακοίνωσε επισήμως πως ανανέωσε για τρίτη σεζόν την τηλεοπτική σειρά «You».

Η ανανέωση της δημοφιλούς σειράς δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς το «You» εκτοξεύθηκε στην πέμπτη θέση της λίστας με τις δημοφιλέστερες τηλεοπτικές σειρές του Netflix για το 2019, λίγες μόλις ημέρες μετά την προβολή της.

Επίσης από την πρώτη στιγμή έκανε τεράστιο buzz στα social media, με την πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν της σειράς να γίνεται παγκόσμιο trend στο Twitter μετά την πρόσφατη πρεμιέρα της στις 26 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, στην παραγωγή της τρίτης σεζόν θα είναι ξανά οι Sera Gamble και Greg Berlanti, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε ξανά τον «Τζο» Penn Badgley με την «Λοβ» Victoria Pedretti, που επιστρέφουν στους ρόλους τους.

Η νέα σεζόν θα αποτελείται από δέκα επεισόδια και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2021.

See you soon, neighbor. YOU S3 is coming. pic.twitter.com/rCJx7K9v0P