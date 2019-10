Η δημοφιλής σειρά του Netflix The Crown επιστρέφει για τρίτη σεζόν στις 17 Νοεμβρίου, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου με την πρωτοεμφανιζόμενη Έμα Κόριν στον ρόλο της Νταϊάνα.

Το καστ της σειράς έχει ανανεωθεί πλήρως με τη βραβευμένη με Όσκαρ για την Ευνοούμενη του Γιώργου Λάνθιμου, Ολίβια Κόλμαν, και τους Έλενα Μπόναμ Κάρτερ και Τομπάιας Μένζις στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της βασίλισσας Ελισάβετ, της πριγκίπισσας Μαργαρίτας και του πρίγκιπα Φίλιππου αντίστοιχα, σε μεγαλύτερες ηλικίες.



Παράλληλα το Netflix και ο δημιουργός της σειράς, Πίτερ Μόργκαν, δουλεύουν πυρετωδώς για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν η οποία έχει προγραμματιστεί για πιθανή κυκλοφορία το φθινόπωρο του 2020. Στο τέταρτο κεφάλαιο της σειράς πρόκειται να γνωρίσουμε και την 23χρονη Έμα Κόριν η οποία θα υποδυθεί τον εμβληματικό ρόλο της Λαίδης Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας, στο πλευρό του Τζoς Ο' Κόνορ που θα ενσαρκώσει τον νεαρό πρίγκιπα Κάρολο ήδη από την τρίτη σεζόν.

Στις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα, οι ηθοποιοί αναβιώνουν το ταξίδι του πριγκιπικού ζεύγους στην Αυστραλία το 1983. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την στιγμή στην Αλμέρια της Ισπανίας όπου έχει στηθεί το set της Αυστραλίας. Η παραγωγή της σειράς συνεχίστηκε και για το υπόλοιπο της προηγούμενης εβδομάδας, με τους ηθοποιούς να φορούν τα ρούχα του βασιλικού ζεύγους, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στον κόκκινο βράχο Ayers Rock, στο κέντρο της ηπείρου. Η περιοδεία τους περιελάμβανε και μια στάση στην Όπερα του Σίδνεϊ.

