Η Disney, πετώντας το γάντι στο Netflix, ανακοίνωσε δική της ανταγωνιστική υπηρεσία streaming, που θα ξεκινήσει στις ΗΠΑ στις 12 Νοεμβρίου φέτος.

Αργότερα θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες, αν και προς το παρόν δεν δόθηκαν περαιτέρω συγκεκριμένες ημερομηνίες.





Η επιθετική τιμολογιακή πολιτική είναι ενδεικτική των προθέσεων της Disney, καθώς η δική της υπηρεσία streaming με την ονομασία Disney+ θα έχει μηναία συνδρομή μόνο 7 δολαρίων (φθηνότερη της Netflix που ήδη θεωρείτο χαμηλή) και η ετήσια θα κοστίζει 70 δολάρια.

Στόχος της Disney είναι να μην επιβαρύνει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά και να τα δελεάσει να αγοράσουν μια νέα συνδρομή streaming, ακόμη και αν ήδη έχουν κάποια στο Netflix ή σε άλλη εταιρεία.

H Disney+, που θα είναι απαλλαγμένη διαφημίσεων, θα προσφέρει στους θεατές τις κλασικές και σύγχρονες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές της Disney και άλλες παραγωγές (Marvel, Pixar, National Geographic κ.α.), ενώ πρόσφατα εξαγόρασε αντί 70 δισ. δολαρίων ταινίες, όπως το «Avatar» και σειρές όπως οι «Simpsons» της 20st Century Fox.





«Βάζουμε μπροστά μια επιθετική στρατηγική. Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Disney Μπομπ Αϊγκερ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και το BBC.

Η εταιρεία έχει βάλει ως στόχο να προσελκύσει 60 έως 90 εκατομμύρια συνδρομητές και να εμφανίσει κερδοφορία έως το 2024. Σκοπεύει να επενδύσει τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο δολάρια για χρηματοδοτήσει πρωτότυπες παραγωγές το 2020 και δύο δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2024.

Μερικές νέες ταινίες θα προβάλλονται απευθείας στο Disney+, ενώ άλλες θα παίζονται πρώτα στους κινηματογράφους.

Thrilled to share a first look at Disney+ with you! pic.twitter.com/iiqjFjaNra — Robert Iger (@RobertIger) 11 Απριλίου 2019





Παράλληλα με το Disney+, η εταιρεία θα προωθήσει διεθνώς την αμερικανική υπηρεσία streaming Hulu (όπου η Disney είναι μέτοχος πλειοψηφίας), η οποία σήμερα έχει 25 εκατομμύρια συνδρομητές, αλλά αναμένεται να παρουσιάσει ζημιές 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.

Η Disney στοχεύει οι συνδρομητές της Hulu να φθάσουν τα 40 έως 60 εκατομμύρια το 2024 και έως τότε να έχει καταστεί κερδοφόρα.

Disney+ will provide an ad-free service with subscription pic.twitter.com/gQ02FlgSi3 — HN Entertainment (@HNEsocial) 11 Απριλίου 2019





Σύντομα η αγορά streaming θα γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική, καθώς άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως η Apple (που ανακοίνωσε τη νέα της υπηρεσία Apple TV+ τον Μάρτιο) και η Warner Media της ΑΤ&Τ, έχουν τα δικά τους φιλόδοξα σχέδια.

Ένα πρόβλημα για τη Disney είναι ότι είχε συνάψει συμφωνίες με άλλες εταιρείες streaming (και με το ίδιο το Netflix, από το οποίο εισέπραττε 150 εκατ. δολάρια), πουλώντας τους τα δικαιώματα για να προβάλουν μερικές ταινίες της.

Τώρα όμως που αναπτύσσει τη δική της υπηρεσία streaming, πρέπει να περιμένει για να λήξουν αυτές οι δεσμευτικές συμφωνίες, κάτι που θα πάρει έως μια τετραετία.

Από την άλλη, το Netflix, που δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, αναμένεται να επενδύσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια για νέο περιεχόμενο στην πλατφόρμα του φέτος.

Αλλά μόνο οι ταινίες της Disney «έκοψαν» 900 εκατομμύρια εισιτήρια στους κινηματογράφους το 2018, τα οποία απέφεραν στην εταιρεία πάνω από επτά δισεκατομμύρια δολάρια, μια πηγή εσόδων που δεν έχει το Netflix, γι' αυτό άλλωστε αναγκάζεται να αυξάνει συνεχώς τον δανεισμό του, προκειμένου να χρηματοδοτεί τη συνεχή επέκτασή του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ