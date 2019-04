Τη λήξη της συνεργασίας της με τον ANT1 μετά από πολλά χρόνια ανακοίνωσε η Δούκισσα Νομικού.

Η ανακοίνωση έγινε στο Instagram με την παρουσιάστρια η οποία επί σειρά ετών ταυτίστηκε με το κανάλι του Αμαρουσίου να δηλώνει πως μετά από 8 χρόνια, η συνεργασία τους φτάνει στο τέλος της.

Η Δούκισσα Νομικού δηλώνει πως επέλεξε να απέχει από την τηλεόραση, καθώς είναι έγκυος και περιμένει το δεύτερο παιδί της.

Η Δούκισσα Νομικού παρουσιάστρια και μοντέλο, πρώην Σταρ Ελλάς το 2007, είναι κόρη του τραγουδιστή Νίκου Νομικού και έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο, το 2007, μέσα από τη συμμετοχή της τα καλλιστεία του ΑΝΤ1, όπου εξελέγη Σταρ Ελλάς.

Αν και προηγουμένως είχε συμμετοχές σε άλλα κανάλια, από το 2011 υπέγραψε συμβόλαιο με το κανάλι ΑΝΤ1, και τον Ιανουάριο του 2012, ξεκίνησε να παρουσιάζει την εκπομπή «Laugh Attack» με τον Παναγιώτη Χατζηδάκη ενώ τη σεζόν 2012-2013, βρίσκονταν στο πλευρό του Θέμου Αναστασιάδη, ως συμπαρουσιάστρια, στη σατιρική εκπομπή «Όλα».

Η συνεργασία τους συνεχίστηκε για ακόμη πέντε σεζόν, στις εκπομπές «Όλα μπάχαλο φέτος» (2013-2014), «Όλα Μπιπ» (2014-2015), «Όλα πρώτη φορά» (2015-2016) και «Όλα Ξεκόλλα» (2016-2017).

Παράλληλα, από το 2013 μέχρι το 2015 ανέλαβε την παρουσίαση της ελληνικής εκδοχής του show Dancing with the stars (μετά την αποχώρηση της Ζέτας Μακρυπούλια από τον σταθμό).

Τον Οκτώβριο του 2015, ξεκίνησε να παρουσιάζει την γυναικεία ψυχαγωγική εκπομπή «Joy» αλλά αποχώρησε στα μισά της σεζόν (αρχές 2016) λόγω προβλημάτων με την παραγωγή. Την άνοιξη του 2017 παρουσίασε το talent show «So You Think You Can Dance».

Η ανακοίνωση της Δούκισσας Νομικού:

«Μετά από 8 χρόνια στην οικογένεια του Αντ1, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω και να ευχαριστήσω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Να τους ευχαριστήσω για όσα ονειρευτήκαμε, ζήσαμε, μοιράστηκαμε, καταφέραμε μαζί. Και ήταν πολλά και διαφορετικά! Ένα από καρδιάς ευχαριστώ προσωπικά στον Θοδωρή Κυριακού για την εμπιστοσύνη, την πίστη, την έμπρακτη υποστήριξή του όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή την περίοδο επέλεξα να απέχω από την τηλεόραση αφού έχω την ευλογία να ζω την μαγεία της εγκυμοσύνης για δεύτερη φορά στη ζωή μου. Βέβαια, πρώτα ο Θεός, σε λίγο καιρό θα επανέλθω στη δική μας μαγική μοναδική επικοινωνία. Στη σχέση που έχουμε χτίσει 12 χρόνια τώρα. Μου έχει λείψει η τηλεοπτική μας ανταλλαγή ενέργειας και επικοινωνίας. Χαίρομαι όμως που με καταλαβαίνετε, χαίρομαι που με αγαπάτε. Χαίρομαι για τα αμέτρητα υπέροχα καθημερινά μηνύματα σας. Ευχαριστώ για αυτή την τεράστια αγκαλιά αγάπης», έγραψε στο Istagram.