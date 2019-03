Πόσο πιο όμορφος θα ήταν ο κόσμος αν για κάθε τι που απολαμβάνουμε, προσφέρουμε και κάτι δικό μας σε όποιον το χρειάζεται; Να μια αλτρουιστική σκέψη που ποτέ δεν θα περνούσε από το μυαλό της Cersei Lannister!

Η αρχή του τέλους για το Game of Thrones αναμένεται να γίνει στις 14 Απριλίου, με την πρεμιέρα του 8ου κύκλου! Η πιο επιτυχημένη σειρά όλων των εποχών μάς ταξιδεύει, 7 σεζόν τώρα, σε έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους, μεταφυσικά όντα και δολοπλοκίες. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο που έχει βραβευτεί με 304 βραβεία ως τώρα, μεταξύ των οποίων και μία Χρυσή Σφαίρα. Ο 8ος και τελευταίος κύκλος θα κάνει πρεμιέρα 14 Απριλίου και στην Ελλάδα θα προβληθεί αποκλειστικά και ταυτόχρονα με την Αμερική, από τη Nova!

Η Cersei, ο Tyrion, ο Jon, η Arya και πολλοί ακόμα χαρακτήρες δίνουν ξανά και ξανά το αίμα τους προκειμένου να ανέβουν στον Σιδερένιο Θρόνο! Με έμπνευση από το... αίμα που έχει ήδη χυθεί στους 7 κύκλους του Game Of Thrones, η HBO γιορτάζει την τελευταία σεζόν της πιο συναρπαστικής σειράς με μία τεράστια, παγκόσμια δράση αιμοδοσίας που σε προ(σ)καλεί να ματώσεις για τον Θρόνο!

Η Nova, ως αποκλειστικός προορισμός για να απολαύσεις το Game of Thrones στην Ελλάδα, καλεί όλους τους παθιασμένους fans της να αποδείξουν εμπράκτως την αφοσίωσή τους δίνοντας το αίμα τους και μάλιστα, για καλό σκοπό! Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), η Nova θα στήσει τρία σημεία εθελοντικής αιμοδοσίας σε τρεις διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, μεταμορφώνοντας τη λατρεία για τη σειρά σε μια συγκινητική κοινωνική προσφορά. Επιπλέον, όλοι όσοι ανταποκριθούν στο κάλεσμα θα κερδίσουν ένα συλλεκτικό μπλουζάκι Bleed For The Throne!

H αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στα παρακάτω σημεία:

18/3 στη Λάρισα, «Ο Μύλος Του Παππά», Ωράριο Αιμοδοσίας: 8.30-15.00

19/3 στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ περίπτερο 14, Ωράριο Αιμοδοσίας: 09:00-20:00

26/3 & 27/3 στο Μετρό Συντάγματος, Ωράριο Αιμοδοσίας: 9.00 - 20.00

Πάρε και εσύ μέρος στην εθελοντική αιμοδοσία της Nova και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και δώσε και εσύ αίμα για καλό σκοπό! Επίλεξε το σημείο που θα επισκεφτείς, συμπλήρωσε τη φόρμα για να εγγραφείς στην αιμοδοσία και ταυτόχρονα πάρε μέρος και σε διαγωνισμό για πολλά αναμνηστικά δώρα της σειράς!

Είσαι έτοιμος να ματώσεις για τον Θρόνο; Κάνε το πραγματικότητα εδώ!