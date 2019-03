Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θέλει να μπλοκάρει την παρουσία ταινιών παραγωγής του Netflix από τις υποψηφιότητες για βραβείο Όσκαρ και η πλατφόρμα streaming πέρασε στην αντεπίθεση.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, το Netflix αναφέρει πως «λατρεύει το σινεμά» και παραθέτει μια σειρά από λόγους που η ύπαρξη του είναι θετική για τον κινηματογράφο.

- Διαθέσιμες ταινίες σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε σινεμά ή ζουν σε πόλεις χωρίς αίθουσες.

- Επιτρέπουμε σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε να απολαύσει ταυτόχρονα μία νέα προβολή.

- Δίνουμε στους δημιουργούς τη δυνατότητα να μοιραστούν την τέχνη τους με μεγαλύτερο κοινό.

