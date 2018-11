Κανείς από τους φανατικούς αναγνώστες της Ιταλίδας συγγραφέως που έγινε διάσημη με το ψευδώνυμο Έλενα Φεράντε δεν έχει εικόνα του πώς μπορεί να μοιάζει εκείνη εμφανισιακά, οι νουβέλες της όμως έχουν εμπνεύσει παγκοσμίως μια εμμονή, μια λατρεία που οι περισσότεροι συγγραφείς ούτε στον ύπνο τους δεν μπορούν να διανοηθούν.

Ειδικά μετά την έκδοση του πρώτου βιβλίου της Tετραλογίας της Νάπολης µε τίτλο «Η υπέροχη φίλη µου» το 2011 (ελλ. εκδ. Πατάκης, 2016), έχει ξεκινήσει ένα είδος πρωτόγνωρου φιλολογικού φανατισμού, ειδικά στις τάξεις των αναγνωστριών που εκτίμησαν στο έργο της μια αξιοθαύμαστη πράγματι και πολυσύνθετη απεικόνιση της γυναικείας φιλίας και δημιουργικότητας.

Η «αίρεση» Φεράντε πιθανότατα θα διευρύνει ακόμα περισσότερο το ήδη σημαντικού μεγέθους πιστό κοινό της με την προβολή της αυτοτελούς σειράς οκτώ επεισοδίων που βασίζεται στο βιβλίο αυτό. Το πρώτο επεισόδιο της σειράς που γυρίστηκε στη Νάπολη και αποτελεί συμπαραγωγή του έγκριτου αμερικανικού καναλιού HBO με την ιταλική RAI, θα προβληθεί την ερχόμενη Κυριακή τα βράδυ.

Οι νεαρές ηθοποιοί Gaia Girace και Margherita Mazzucco υποδύονται τη Λίαλα και την Έλενα στην εφηβεία

Όπως και η νουβέλα, η σειρά ξετυλίγεται γύρω από την φιλία της Έλενα και της Λίλα , στις φτωχογειτονιές της Νάπολης λίγο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς οι δυσμενείς συνθήκες τις αναγκάζουν να εγκαταλείψουν το σχολείο πριν την εφηβεία. Το μόνο που δεν προβλέπεται για το δυσοίωνο μέλλον τους είναι η προοπτική μιας συγγραφικής καριέρας, κι όμως ο διακαής πόθος της Λίλα να γίνει συγγραφέας συμπαρασύρει και την Έλενα, ενώνοντάς τις σε μια εφ όρου ζωής φιλία, οι δεσμοί της οποίας δεν λύνονται ακόμα κι όταν οι διαδρομές τους χωρίζουν.

Δεύτερος κύκλος δεν έχει ανακοινωθεί (δεν έχει προ-εγκριθεί για τηνακρίβεια) ακόμα από τo HBO, οι δημιουργοί της σειράς πάντως ελπίζουν να τους δοθεί η ευκαιρία να γυρίσουν και τα άλλα τρία βιβλία της τετραλογίας, ακολουθώντας τις δύο ηρωίδες μέχρι τα ώριμα χρόνια τους. Στο μεταξύ, έντονο ενδιαφέρον να συμμετέχει ως πρωταγωνίστρια ή/και παραγωγός στη μεταφορά ενός άλλου βιβλίου της Φεράντε, την «Ιστορία μιας χαμένης κόρης», έχει εκδηλώσει εσχάτως η Μάγκι Τζίλενχαλ.

Με στοιχεία από το Vanity Fair

Info:

Η σειρά My Brilliant Friend, κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV την Πέμπτη 22/11, στις 22.00. Θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη βράδυ στις 22.00 στο COSMOTE CINEMA 4HD και αμέσως μετά θα είναι διαθέσιμη on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.