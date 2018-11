Μετά από μήνες αναμονής, οι εκατομμύρια φανατικοί τηλεθεατές του Game of Thrones γνωρίζουν πότε θα κάνει πρεμιέρα ο τελευταίος κύκλος της σειράς που άλλαξε για πάντα την τηλεόραση.

Τον Απρίλιο του 2019 θα παρακολουθήσουμε τον 8ο και τελευταίο κύκλο της σειράς και αυτή είναι μια απολύτως επίσημη πληροφορία που το δίκτυο ΗΒΟ μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό στο Twitter.

«Κάθε μάχη. Κάθε προδοσία. Κάθε ρίσκο. Κάθε αγώνας. Κάθε θυσία. Κάθε θάνατος. Όλα για τον θρόνο», αναφέρει το tweet.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH