Η εκπομπή «Megyn Kelly Today» που προβαλλόταν στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC δεν θα ξαναβγεί στον αέρα, ανακοίνωσε σήμερα σε ένα δελτίο τύπου το NBC News.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η Μέγκιν Κέλι προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων καθώς, κατά τη διάρκεια του πρωινού σόου την Τρίτη, υπερασπίστηκε τη χρήση του μέικαπ για να φαίνεται κανείς μαύρος στο πλαίσιο μιας μεταμφίεσης για το Halloween.

«Τι είναι ρατσιστικό; Το να βρεις τον μπελά σου εάν είσαι ένας λευκός που βάζει μέικαπ για να φαίνεσαι μαύρος για το Halloween ή εάν είσαι μαύρος που βάζει μέικαπ για να φαίνεται λευκός το Halloween. Όταν ήμουν παιδί, αυτό ήταν εντάξει αρκεί να μεταμφιεζόσουν σε κάποιον χαρακτήρα», είπε η παρουσιάστρια.

Αν και η Κέλι ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλιά της σε απευθείας σύνδεση, σημειώνοντας «Έκανα λάθος και ζητάω συγγνώμη», το τηλεοπτικό δίκτυο άρχισε την Πέμπτη να προβάλλει μαγνητοσκοπημένες εκπομπές της, αντί των ζωντανών μεταδόσεών τους.

This morning, NBC News host Megyn Kelly is in talks with the network about her imminent departure, according to a source familiar with the situation. pic.twitter.com/4Ter7kP0LT