ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

Τετραετείς συμβάσεις για άγονες γραμμές

Επιδότηση 668 εκατ. ευρώ και «ρήτρα καυσίμου»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τετραετείς συμβάσεις για άγονες γραμμές Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
0

Νέο πλαίσιο για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας, προκηρύσσοντας διαγωνισμό για τις άγονες γραμμές με διάρκεια τεσσάρων ετών, από 1η Νοεμβρίου 2025 έως 31 Οκτωβρίου 2029.

Η συνολική χρηματοδότηση θα φτάσει τα 668 εκατ. ευρώ, με ετήσια ενίσχυση που αυξάνεται από 148 σε 167 εκατ. ευρώ. Η προκήρυξη αφορά 73 γραμμές και περιλαμβάνει «ρήτρα καυσίμου», ώστε τα μισθώματα να προσαρμόζονται στις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι το νέο πλαίσιο «δίνει προοπτική στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί σταθερότητα στις εταιρείες και ανοίγει τον δρόμο για πιο πράσινες θαλάσσιες μεταφορές».

Παρά την πρόβλεψη για πιθανή ένταξη νεότευκτων πλοίων, δεν υπάρχει δεσμευτικός όρος εκσυγχρονισμού του στόλου, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από τα επιχειρηματικά πλάνα των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου, στα γραφεία του Υπουργείου στον Πειραιά.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέο πλαίσιο για τις διαγραφές φοιτητών στα ΑΕΙ: Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Ελλάδα / Νέο πλαίσιο για τις διαγραφές φοιτητών στα ΑΕΙ: Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Η Υπουργική Απόφαση για τη διαγραφή φοιτητών στα ΑΕΙ καθορίζει ανώτατη διάρκεια φοίτησης, παρατάσεις, εξαιρέσεις και νέους σαφείς κανόνες σπουδών
LIFO NEWSROOM
 
 